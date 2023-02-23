Sait Karafırtınalar'ın yeni adresi Bucaspor 1928 oldu

Cüneyt Dumlupınar ile yollarını ayıran Bucaspor 1928'in yeni teknik direktörü Sait Karafırtınalar oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, şampiyonluk yolunda Kocaelispor'un 6 puan gerisinde kaldıktan sonra teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ile yollarını ayırma kararı aldı. Boşalan teknik direktörlük görevi için birçok isimle görüşme gerçekleştiren sarı-lacivertliler, Sait Karafırtınalar ile anlaşmaya vararak tecrübeli çalıştırıcı ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

54 yaşındaki teknik direktör daha önce İzmir'de Bucaspor, Göztepe, Karşıyaka ve Altay ile çalıştı.