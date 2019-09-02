Sakız Adası'nda Balçova rüzgarı

Balçova Belediye Termal Spor ile Yunanistan'ın Sakız Adası'nın Ajax Xioy takımları kardeş takım oldular. İki takımın Sakız Adası'ndaki Dostluk maçı 2-2 berabere bitti.

Balçova'da gençlere spor eğitim vermek için kurulan Balçova Belediye Termal Spor 14 yaş altı takımı ile Yunanistan'ın Sakız Adası'nın Ajax Xioy takımları geçen yıl kardeş takım oldular. Sporun gelişmesine katkı sağlamak ve gençleri spora yönlendirmek amacıyla sürdürülen görüşmeler sonucunda, iki takımın dostluk maçı yapması kararlaştırıldı. Hafta sonunda Sakız Adası'nda yapılan dostluk maçı 2-2'lik sonuçla berabere bitti.

Başkan da gitti

Dostluk maçı için genç sporcular ve aileleri ile birlikte Sakız'a giden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve Balçova Belediye Termal Spor Kulübü Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, ev sahibi Sakız'ın Belediye Başkanı Manolis Bournous ve Ajax Xioy Konstantinos Nikoladis tarafından karşılandı. Maç öncesinde yapılan konuşmalarda iki ülkenin dostluğunun spor karşılaşmaları aracılığıyla ilerlemesi temennisinde bulunuldu.