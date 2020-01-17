Saklanan uyuşturucuları narkotik köpeği ‘Varlı' buldu

İzmir'in Beydağ ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen ve narkotik köpeği 'Varlı'nın destek verdiği uyuşturucu operasyonunda, 581 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, sorumluluk alanında bulunan Adaküre Mahallesi'nde bir ikamette uyuşturucu madde bulunduğu duyumu üzerine harekete geçti. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi. İzmir İl Jandarma Komutanlığının narkotik köpeği olan ‘Varlı' isimli köpek, adreste saklanan uyuşturucu maddeleri koklayarak buldu. Ekipler, çuval içerisine gizlenen ve 581 gram olduğu tespit edilen kubar esrar ve 1 adet kuru sıkı tabancayı ele geçirdi.

Operasyonda adreste ikamet eden A.K. isimli şahsın gözaltına alındığı belirtildi.