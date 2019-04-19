Şakran Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumunda 23 Nisan heyecanı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99. yıl dönümü, Aliağa ilçesi Yeni Şakran'daki İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kapalı Spor Salonunda kutlandı.

Aliağa ilçesi Yeni Şakran'daki İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99. yıl dönümü nedeniyle bir kutlama programı düzenledi. Tamamının hükümlü ve tutuklu çocukların hazırladığı birbirinden güzel ve anlamlı etkinliklerle, kurumdaki tüm çocuklar gönüllerince eğlendi. Dikili Belediyesi'ne ait bando takımı ise programa renk kattı.

Hükümlü ve tutuklu çocuklar, misafirlere 23 Nisan konulu bir şiir dinletisi de sundu. Bağlama kursunun müzik dinletisi, yeni kurulan mehteran takımının gösterisi ve halk oyunları ve mini konserde görülmeye değerdi.

Kurum Müdürü Vural Temür, yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başlandığını, büyük önder Atatürk'ün düşüncesinde çocukların milletin geleceği olduğunu, onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve en büyük sevginin ifadesi olarak milli bayramımız olan 23 Nisanı çocuklara armağan ettiğini söyledi.

Temür, "Kurumumuzda yaptığımız çalışmalarla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğimizi emanet ettiği siz sevgili gençlerin; düşünen, araştıran, üreten, ahlaki ve insani değerlere sahip kişiler olarak yetişmeniz, özgürlüğüne kavuştuktan sonra ülkemize, ailenize ve kendinize faydalı bireyler olarak katkı sağlamak için var gücümüzle, heyecanla, çaba gayret gösteriyoruz. Bu çerçeve de kurumumuzda eğitim odaklı bir yönetim anlayışı benimsemekte, çocuklarımı sabahtan akşama kadar bir okula gider gibi yarım kalan eğitimlerine devam etmekte; mesleki, sosyal ve kültürel kurslar ile spor etkinlikleriyle zamanlarını geçirerek kişisel gelişimlerini arttırmaktadırlar. Bu gün burada yapacakları etkinlik de gençlerimizin çaba ve gayretlerinin bir göstergesidir" dedi.

Etkinlik programına; Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Gümüş, Aliağa Ceza İnfaz Kurumlar Savcısı Murat Kayançiçek, Aliağa Başsavcısı Hikmet Salman, Buca Savcısı Cihan Yıldız, İzmir Barosu Özkan Yücel, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rıfkı Kulaksız, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş ve ceza infaz kurum müdürleri katıldı.