İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Salatalıkta ikinci ekim dönemi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde yapılan turşuluk salatalık (kornişon) üretiminde yaz salatalığı hasadında son günler yaşanıyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yapılan turşuluk salatalık (kornişon) üretiminde yaz salatalığı hasadında son günler yaşanıyor. Üreticiler, ürün vermeyi kesen kökenleri tarlalardan kaldırırken, güz dönemi salatalıklarının ekimine başladılar.


Ödemiş Ziraat Odası yönetim kurulu üyesi Şakir Balcılar, bu yıl salatalık ekiminde önceki yıllara göre azalma meydana geldiğini belirterek, “Salatalık üretimi emek isteyen bir faaliyettir. İki günde bir toplanması gerektiği için her zaman işçiye ihtiyaç duyarsınız. Fiyatlar da maliyetini karşılamazsa zarar edersiniz” dedi.


Fiyatların bu yıl birinci kalite için 3 lira 50 kuruş, ikinci kalite için de 1 lira 50 kuruş olduğunu belirten Balcılar, bu fiyatların zarar ettirmeyecek fiyatlar olduğunu söyledi. Balcılar, Ödemiş'in Kaymakçı Mahallesinde yoğun olarak ekimi yapılan salatalığın turşu fabrikaları tarafından tercih edildiğini ifade etti.


Üretici Ahmet Şen de yaz döneminde zarar etmediklerini fakat istedikleri gibi bir fiyat da elde edemediklerini belirterek, “Salatalık üretimi zordur. Tohum, sulama ve işçilik maliyetlerinin yanında tarlanın hazırlanması için üreticinin paraya ihtiyacı olur. Üretici bunları genellikle hasat zamanı öder. Fiyat beklediği gibi olmazsa sezondan zararlı çıkabilir” dedi.


Şen, Ödemiş'te yaz dönemi salatalık üretiminin hemen hemen sona erdiğini söyleyerek, “Şimdi ikinci döneme hazırlık yapıyoruz. Yaklaşık 40 günlük yetişme döneminin ardından hava şartları iyi giderse 40 gün de hasat ederiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.