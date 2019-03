Saldırgan sokak köpekleri için kaymakamdan yardım talebi

İzmir Balçova Belediyesi'ne bağlı Olimpiyat Köyü/Oyunlar Köyü'nde başıboş gezen sahipsiz köpeklerin artan sayıları ve yaşanan köpek saldırıları mahalle sakinlerine zor günler geçirtiyor.

İzmir'de huzur ve sakinliğiyle bilinen Oyunlar Köyü'nde son 2 ayda sokak köpekleri tarafından 3 kişi ısırılıp, çokça kişi saldırıya uğrayınca mahalle sakinleri şikayetlerini dile getirdi. Önce site yönetimine, ardından Balçova Belediyesi'ne şikayetlerini ileten vatandaşlar "Sokaklarda güvenle dolaşamıyor, yürüyüş yapamıyor, çocuklarımızı parka çıkaramıyoruz" dedi.

Her an yaşayacakları bir köpek saldırısı korkusuyla endişe duyan ve geçtiğimiz günlerde ısırılan mahalle sakinlerinden 16 yaşındaki Kaan'ın babası Mustafa Er, "Evimizde yıllardır 2 köpek besliyoruz. Hatta köpek beslemek tabiri bile hoşumuza gitmiyor çünkü o bizim ailemizin bir ferdidir. Bu sebeple oğlum köpeklerle nasıl iletişim kurulacağını da bilen hayvan sevgisi olan bir çocuktur. Ancak, ansızın arkasından yaklaşan köpek tarafından bir anda ısırılmış ve neye uğradığını şaşırmıştır. Her an saldırı ve ısırılma korkusu ile yaşamak istemiyoruz. Konunun yetkililerce çözüme kavuşturulacağını umuyoruz" dedi.

"Canımı zor kurtardım"

72 yaşındaki bir başka mahalle sakini de, "Köyde yürüyüş yapıyordum ve ne olduğunu anlamadan arkamdan yaklaşan bir köpek bir anda bacağıma yapıştı ve beni düşürdü. Ayağımı ısırdı, tedavim halen devam ediyor ve canımı zor kurtardım" diye konuştu.

Oyunlar Köyü Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Balçova Kaymakamı Süleyman Özçakıcı'yı makamında ziyaret eden 50 kişilik temsili grup, "Bizler yüzlerce komşumuzun yazılı dilekçeleriyle birlikte onları da temsil etmek adına sizden yardım istemeye geldik" dedi.

Balçova Kaymakamı'ndan yardım talebi

Grup sözcüsü Zülfikar Fidancı, "Sokakta tek bir köpeğin dahi yaşamadığı köyümüzde birkaç yıl sonra sevgimizle şımarttığımız 3-5 köpeğimiz oldu. Onlarla keyifli bir yaşam alanımız vardı. Ancak son 5-6 yıl içinde, kendini hayvansever olarak tanımlayan bazı kişiler tarafından köyümüze getirilen onlarca yabancı köpeğin sayısı daha da artmaya ve devamında saldırılar yaşanmaya başladı. Başta belediyemiz olmak üzere, birçok resmi kuruma da şikâyetlerimizi defalarca ilettik ancak, söz konusu kişiler oradan gelen ekiplerin de işlerini yapmasını engellediler. Son çare olarak sizden yardım istemek üzere makamınızda bulunuyor, sağlığımız, huzurumuz ve en önemlisi güvenliğimiz için ilginizi rica ediyoruz" dedi.

"Çözüme kavuşturulmasını öncelik alacağım"

Etrafı tel örgülerle çevrili Oyunlar Köyü'nün hemen dışındaki ormanlık alanda kaçak inşa edilmiş derme çatma barınaklarda dışarıdan getirilen köpeklerin son derece sağlıksız bir ortamda saklandığını belirten vatandaşlar, bu durumdan büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

Sakinleri can kulağıyla dinleyen Balçova Kaymakamı Süleyman Özçakıcı ise, "Toplum ve halk sağlığını tehdit eden bu unsurlarla ilgili kurumlar arası organizeyi sağlayacak, sorunun ivedi bir şekilde çözüme kavuşturulmasını öncelik alacağım. Benim için diğer önemli konu da, mahalledeki gruplaşma. Huzur ve barış içinde komşuluk ilişkilerinizi sürdürebilmeniz için de payıma düşeni yapmaya hazırım. Çünkü böyle gruplaşmalar hoş değil. Hepiniz aynı köy içinde huzurlu ve barış dolu yaşamaya hak sahibisiniz" ifadelerini kullandı.