Saldırıya uğrayan eski başkandan açıklama

Dün akşam saatlerinde Yenifoça'da bir restoranda silahlı saldırıya uğrayarak vurulan eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, gün içerisinde hastaneden taburcu olacağını açıkladı.

Dün akşam saatlerinde eski Menemen Belediye Başkanı CHP'li Tahir Şahin, Yeni Foça'daki bir restoranda arkadaşıyla beraber akşam yemeği yediği sırada kimliği öğrenilemeyen saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Aynı zamanda Menemenspor'un onursal başkanı olan Şahin, ayağına isabet eden mermilerle yaralandı. Tahir Şahin'e ilk müdahale olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından yapıldı. Daha sonra Şahin, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Şahin, daha sonra Menemen Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olay sonrası Şahin, sosyal medya hesabından sevenleri için bir mesaj paylaştı. Sağlık durumu hakkında bilgi veren ve sevenlerine teşekkür eden Şahin, “Dün akşam saatlerinde Foça'da Şerif Tuğrul Tuna arkadaşım ile yemek yer iken arkamdan uğradığım kalleşçe yapılan silahlı saldırı sonucu bacağımdan yaralandım. Ancak yüce Rabbimin, sevgili hemşehrilerimin, dostlarımın ve sevenlerimin duaları neticesinde sağlık durumum gayet iyi durumdadır. Akşamdan bu tarafa arayan ve yoğunluktan dolayı ulaşamayan tüm hemşehrilerime ve sevenlerime çok çok teşekkür ediyorum. Gün içerisinde hastaneden taburcu olacağım. Allah hepinizden razı olsun. Sağlık ve sevgi ile kalın."

Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.