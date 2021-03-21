Salgın döneminde nefes egzersizlerinin önemi arttı

Jülide Çeldir Emre, KOAH, astım gibi kronik solunum rahatsızlıklarında uygulanan solunum egzersizlerinin başka nedenlerle nefes darlığı çeken kişiler tarafından da uygulanması halinde yaşam kalitelerinin artacağını söyledi. Uzm. Dr. Emre, “Covid geçirenlere, karantinadaki yaşlılara, evden çalışanlara özellikle öneriyorum” dedi.

Modern yaşam koşullarının, stresin, bir şeylere yetişme telaşının insanların nefes alma şeklini değiştirdiğini belirten Kent Hastanesi Jülide Çeldir Emre, akciğer kapasitesini azami kullanmayı sağlayan diyafram nefesinin yerini yüzeysel “göğüs nefesi”nin aldığını vurguladı. Emre, akciğerler tam gereken kapasitede kullanmadığında kişinin yaşam enerjisinin azaldığını, kendini mutsuz ve yorgun hissettiğini kaydetti.

"Covid-19 sonrasında kronik rahatsızlığı bulunanların yaşam kalitesi düşüyor"

Diyafram nefesinin kronik birçok hastalıkta tedaviye destek olurken, hastalıklardan korunmada da önemli etkisinin olduğunu ifade eden Dr. Emre şöyle konuştu:

“Kronik solunum rahatsızlıklarında (KOAH, astım v.s) uyguladığımız solunum egzersizlerine pandemi sürecinde farklı nedenlerden dolayı daha fazla kişinin ihtiyacı var. Şöyle ki, Covid-19 geçiren hastalarda sonrasında gelişen, özellikle eforla artan nefes darlığı görüyoruz. Bu kişilerin yaşam kalitesini düşürüyor. Yapılacak çok basit solunum egzersizleri hastaların hayat kalitesinde belirgin artış gösterecek şekilde etkin oluyor. Yine pandemi dolayısıyla karantinada kalan yaşlılarda ve evden çalışmakta olan kişilerde efor kapasitesinde azalma gözlemlendiğinde de basit solunum egzersizleri, mevcut solunum kapasitesini korumaya ve arttırmaya yardımcıdır. Büzük dudak solunumu, diyafram nefesi ve Triflow (solunum egzersiz cihazı) kullanımı gibi birkaç basit teknik uygulamak yeterli olur.”

Solunum kalitesini artırmak için egzersizler

Dr. Emre, bu üç teknikle ilgili şu bilgileri verdi:

“Büzük dudak solunumu; büzük dudak solunumu su dolu bardağa pipetle üfleyerek baloncuk yapma, ping pong topuna sadece oynayacak kadar üfleme ya da balon şişirme ile de yapılabilir. Ayrıca çiçek koklar gibi nefes alıp mum alevini söndürmeyecek kadar ağızdan nefes verme de işe yarayan egzersizlerden biridir.

Diyafram nefesi; sırt üstü yatılarak bir el karnın üzerine, bir el göğsün üzerine yerleştirilir. Nefes alınca diyafram kasılıp düzleşir, hava içeri girdiğinde karın bölgesi yukarı doğru, alt kostalar ise yana doğru hareket eder. Karnın üzerine kitap gibi bir ağırlık konup bu egzersiz tekrarlanabilir.

Triflow (solunum egzersiz cihazı) kullanımı; özellikle ameliyat sonrası ya da Covid-19 nedeniyle ağır zatürre geçirenlerde akciğer kapasitesini arttırmak için kullanılabilir.”