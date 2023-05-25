Salihli'de çocuklar jeotermal ile buluşuyor

Jeotermal Enerji Derneği (JED) Kurumsal Üyesi Sanko Enerji'nin, Manisa'nın Salihli ilçesinde inşa ettiği ‘Sosyal Etkileşim Merkezi'ni de içeren pazaryeri ve semt çarşısı vatandaşların hizmetine girdi.

Jeotermal Enerji Derneği (JED) Kurumsal Üyesi Sanko Enerji tarafından Manisa'nın Salihli ilçesinde inşa edilen ‘Sosyal Etkileşim Merkezi' vatandaşların hizmetine girdi. Kurtuluş Mahallesi'ndeki pazaryeri ve semt çarşında, 13 dükkân, bin 735 metrekare pazar alanı, 7 adedi engelli otoparkı olmak üzere 65 araçlık misafir otoparkı, 13 adet pazar otoparkı, 10 adet motosiklet, 18 adet bisiklet parkı ve bin 300 metrekare peyzaj alanı bulunuyor. Tesislerin açılış törenine Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Sanko Enerji CEO'su Hakan Yıldırım, Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı İdris Özer, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Çocuklara VR gözlükle santral gezisi

JED Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanko Enerji Genel Müdür Yardımcısı Sedef Karagöz, Salihli'ye bu eseri kazandırmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, “Türkiye'nin yerli, yenilenebilir ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan jeotermalin topluma iyi anlatılması gerektiğini biliyoruz. Çarşı alanımız içinde çocuklarımız için hazırlanan Sosyal Etkileşim Merkezi'nde başta jeotermal olmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları hakkında farkındalığın artırılması için çalışmalar yapacağız. Bunu yaparken teknolojinin tüm imkânlarından yararlanacağız. Kullanıcılarına sanal gerçekliği yaşatan VR (Virtual Reality – Sanal Gerçeklik) gözlükleri ile dileyen herkes jeotermal enerji santralimizi tüm yönleri ile gezme, görme ve daha yakından tanıma olanağına sahip olacak” dedi

Üretim kuyusunun iki katı reenjeksiyon kuyusu

Sanko Enerji'nin ilçede toplam 70 Megavat (MW) kurulu gücünde üç jeotermal enerji santrali bulunduğunu hatırlatan Karagöz, dünyanın kabul ettiği en yüksek teknolojiye sahip olan bu santrallerde, yeraltından alınan sıcak suyun yüzde yüzünün, reenjeksiyon pompaları ile tekrar yeraltına gönderildiğini ve sistemin evlerdeki kalorifer sistemi gibi kapalı devre çalıştığını belirtti. Sürekli izleme ve denetleme faaliyetlerini yürüterek çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir işletme yönetimini benimsediklerini aktaran Karagöz, rezervuarın korunması amacı ile 10 adet üretim kuyusuna karşılık 20 adet reenjeksiyon kuyusu işlettiklerinin bilgisini verdi.