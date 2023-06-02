Şampiyon Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget kupasını aldı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Finali'nde Fenerbahçe'yi uzatmalarda 4-2 mağlup eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget, kupasını Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ile TFF Başkan Vekili ve Kadın Futbolu Sorumlusu Nüket Küçükel Ezberci'nin elinden aldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Finali'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget ile Fenerbahçe'nin Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynadığı mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi. Uzatma dakikalarında Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu oldu. Şampiyon Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget, kupasını Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ile TFF Başkan Vekili ve Kadın Futbolu Sorumlusu Nüket Küçükel Ezberci'nin elinden aldı.

Basın mensuplarının verdiği oylarla maçın oyuncusu seçilen Fenerbahçeli Alice Kusi ve Coleman'a da ödülleri takdim edildi.

“Kadınların toplumsal hayatta daha güçlü temsiline inanıyoruz”

Kadın futboluna verdiği desteklerden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise, “20 yıldır Türk sporunun her alanında var olmaya özen gösteriyoruz. Bu doğrultuda fırsat eşitliğine, kadınların toplumsal hayatta daha güçlü temsiline inanıyoruz. Her alanda yürüttüğümüz ‘Toplumsal Eşitlik Hareketi' ile kadınların sporda da varlığını güçlendirmek için desteklerimizi sürdürüyoruz. Onların başarılarını görmek hepimizi gururlandırıyor. Sezon boyunca kadın futbolcuların vermiş olduğu mücadeleden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle Turkcell Kadın Futbol Süper Liginde finale kalan iki takımı da tebrik ediyor, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget kadın futbol takımını, şampiyonluk başarısından dolayı gönülden kutluyorum” diye konuştu.