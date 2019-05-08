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Şampiyon kongreye gidiyor

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak bir üst lige çıkma başarısı gösteren Menemenspor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı.


Tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Menemenspor'da yönetim olağanüstü genel kurul kararı aldı. Yönetimden yapılan açıklamada ilk toplantının 25 Mayıs'ta Menemen İlçe Stadyumu'nda yapılacağı duyuruldu. Yeterli çoğunluğun sağlanmaması durumunda ise üyeler bu kez 1 Haziran'da stadyumda bir araya gelecek. Kulübün Onursal Başkanı ve Menemen eski Belediye Başkanı Tahir Şahin'in başkanlık için aday olacağı bildirilirken, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da Şahin'in karşısına aday çıkaracağı kulislerde konuşulmaya başlandı. Şahin'in başkan seçilmesi durumunda Menemen Belediyespor'u şirketleştireceği ve kulübün adını Menemenspor A.Ş olarak değiştireceği bildirildi.

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