Şampiyon'dan İzmir galası

Efsane yarış atı Bold Pilot'un daimi jokeyi, sonraları ise Türkiye'nin en başarılı jokeyi haline gelen Halis Karataş ile Türk atçılığının duayen ismi Özdemir Atman'ın kızı Begüm Atman'ın destansı ve ölümsüz aşkını konu alan 'Şampiyon' filminin İzmir galası her yaştan İzmirlilerin katılımlarıyla gerçekleşti.

Halis Karataş ile Begüm Atman'ın ölümsüz ve Bold Pilot'un kazandığı her zaferle daha da güçlenen büyük aşkın hikayesinden uyarlanan Şampiyon filminin başrol oyuncuları Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve usta oyuncu Fikret Kuşkan İzmirli sevenleriyle buluştu. Destansı bir aşkı beyaz perdeye taşıyan Şampiyon filmini izlemeye gelenler duygusal anlar yaşarken gözyaşlarını tutamayanlar da oldu.

Ay Yapım ve Med Yapım imzalı 'Şampiyon' filminin Dev Ajans organizasyonuyla, Agora Alışveriş Merkezi'nde gerçekleşen İzmir galasında filmin başrol oyuncuları Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan, 16.30'daki film gösterimi öncesinde İzmirli sinemaseverlerle bir araya geldi. Karşılarında coşkulu kalabalığı gören oyuncular bu coşku karşısında heyecanlandıklarını dile getirdiler. İzmir'de olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan, Şampiyon filmini izlemeye gelen İzmirli sevenlerine çok güzel bir film izleyeceklerini ifade etti. Kendilerini yalnız bırakmadıkları için gelen herkese teşekkür eden oyuncular seyirciyle buluşmanın ardından filmin gösterildiği salonları ziyaret etti. Salonları ziyaretleri sırasında da filmi izlemeye gelenlere teşekkür eden oyuncular, 'Şampiyon'u izleyecek olan seyircilere 2 saatlik çok keyifli bir hikaye izleyeceklerini, filmi çekerken çok keyif aldıklarını ve aynı keyfi seyircilerin de yaşamasını ümit ettiklerini dile getirdi.