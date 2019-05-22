Şampiyonlar İzmir'de buluştu

Avrupa şampiyonu ve Dünya ikincisi Ampute Milli Takımımız ile U17 ve U19 Elit Ligi'ni zirvede geçen Altınordu'nun gençleri, Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki söyleşide buluştu.

Elit ligde normal sezonu lider olarak bitiren ve önümüzdeki hafta düzenlenecek Türkiye şampiyonluğu için sahaya çıkmaya hazırlanan Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U17 ve U19 takımları, Avrupa şampiyonu ve Dünya ikincisi unvanlı Türkiye Ampute Milli Takımı oyuncularıyla bir araya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 'Adım Adım Zirveye' söyleşisine katılan kırmızı-lacivertli gençler, ampute futbolcular Barış Telli, Erdi Arslan ve Şeyhmus Erdinç'in yaşam hikayelerini birinci ağızdan dinledi. Oyuncuların ampute futbola nasıl başladıklarını ve yaşadıkları zorlukları öğrenen gençler, Avrupa şampiyonluğu ve Dünya ikinciliğine giden zorlu yolun öyküsünü de öğrenme fırsatı elde ettiler.

Altınordu gençleri, ampute oyunculara merak ettikleri her konuda sorular sordu, Metehan Yılmaz'ın “Reklamlarda hep Barış Telli oynuyor, acaba ilginç saç kesiminden mi?” sorusu ise salondaki neşeyi bir anda artırdı.

Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü'nde görev yapan Erdi Arslan ise Altınordu Kulübü'ne yaklaşımı için teşekkür etti.