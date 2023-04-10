Samsunspor'a İzmir ters geliyor

Lig ekiplerinden Samsunspor, bu sezon 3 kez İzmir'e geldi ve ikisinde sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Lig ekiplerinden Samsunspor, 31. hafta mücadelesinde 7 Nisan Cuma günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar, 51. dakikada Kenneth Obinna Mamah'ın tek golüyle 1-0 kazandı. Bu mağlubiyetle birlikte Samsunspor, ligde 20 maçlık aradan sonra kaybetti. Karadeniz temsilcisi, 20 maç önce de yine bir İzmir ekibi olan Altınordu'ya Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda 2-1 mağlup olmuştu. Bu sonuçlarla birlikte Samsunspor, bu sezon ligdeki 3 yenilgisinin 2'sini İzmir'de almış oldu. Öte yandan Karadeniz temsilcisi, bu sezon sadece Altay'ı İzmir'de oynanan müsabakada 2-0 yenmeyi başarmıştı.