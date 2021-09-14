“Sanal Çiğli” yılbaşında hayata geçiyor

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün öncülüğünde dirençli kent oluşturma vizyonuyla başlatılan “Sanal Çiğli” çalışmasında son aşamaya gelindi. 4 aşamalı uygulamanın ilk üç aşaması olan drone çekimi, saha bina envanteri ve imar arşivi taraması tamamlandı. Son aşamaya geçilen çalışmalarda sokak sokak gezilerek binaların fotoğraflarının çekimine devam ediliyor. Yılbaşına kadar sonuçlandırılması öngörülen çalışmalar kapsamında kentteki tüm yapıların yaşı, ruhsat bilgileri ve fiziki koşullarının yer aldığı bina kimlikleri oluşturulacak.

Sanal Çiğli uygulamasının son aşaması olan bina fotoğraflarının çekilmesi çalışmalarının bir an önce tamamlanması için gençlere çağrıda bulunan Başkan Gümrükçü, “İlçemizdeki yapıların fiziki durumlarını değerlendirerek Çiğlimizi olası bir depreme karşı daha dirençli kılmak adına başlattığımız yapı stoku çalışmalarımıza gönüllü gençlerimizin desteğini bekliyoruz. Gelin geleceğimizi birlikte koruyalım” dedi.

“2 milyon sayfa taradık”

Devam eden çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Gümrükçü, “Çiğli'de ortalama 100 kilometrekarelik bir alanda 2 santimetreye kadar hassasiyetli drone çekimi yaptık. Çiğli'yi drone çekimiyle 3 boyutlu olarak tasarladık. Bunun analiz çalışmaları devam ediyor. Katip Çelebi Üniversitesi öğrencileri ve belediyemizin mühendisleriyle sahada bina envanter çalışması başlattık. 9 aydır imar arşivinde 2 milyona yakın sayfa taradık. En büyük 2 mahallemizi bitirdik. Belediye arşivi var ama biz önceliği imar arşivine verdik. Dördüncü aşama olarak da fotoğraflama çalışmasını başlatıyoruz. Bu çalışmada gönüllü arkadaşlar, uzmanlarla beraber cep telefonlarıyla sokak sokak Çiğli'yi fotoğraflandıracak” diye konuştu.

“Kentsel dönüşüme yol gösterecek”

Kentsel dönüşümün önemine de vurgu yapan Gümrükçü, “Drone çekimini, imar arşivini ve saha gezimini fotoğraf çekimiyle de destekleyerek dörtlü bir sistem oluşturacağız. Güncel yapı stoku fotoğrafı, binanın yerinde tespit edilişi, fiziki durumu ve imar arşivindeki karşılığının üzerine drone çekimini de koyarak 3 boyutlu bir Sanal Çiğli sistemi kuracağız. Bu sistemde binanın üzerine tıkladığınızda binanın yaşı, yapım tarihi ve ruhsattaki durumu gibi bilgileri bulabileceksiniz. Çalışmaların, yapı stoku tespitinin yanı sıra farklı alanlarda da artı faydaları olacak. Yılbaşına kadar bina bazlı bir risk haritası ve envanteri oluşturacağız. Bu çalışma bize kentsel dönüşüm alanında da yol gösterici olacak” ifadeleriyle açıklamalarını tamamladı.