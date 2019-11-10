Sanatçı Özdemir Nutku son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı, yazar, eleştirmen ve yönetmen Özdemir Nutku için tören düzenlendi. Nutku uğurlama töreninde dakikalarca ayakta alkışlanırken, gözyaşları sel oldu.

İzmir'de özel bir hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören tiyatro sanatçısı, yazar, eleştirmen ve yönetmen Özdemir Nutku (88), 8 Kasım günü hayatını kaybetti. Usta sanatçı için Sabancı Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Katılanların salonun dışına taştığı törende Nutku'nun eşi Hülya Nutku ve ailesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sanatçı dostları, öğrencileri ve sanatseverler hazır bulundu. Nutku ile ilgili anıların paylaşıldığı törende gözyaşları sel oldu. Nutku için hazırlanan video sonunda salonda bulunanlar usta sanatçıyı ayakta alkışladı. Törenin ardından Nutku'nun naaşı, Bostanlı Beşikçioğlu Camii'ne getirildi. Burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Özdemir Nutku'nun naaşı, defnedilmek üzere Karşıyaka Doğançay Mezarlığı'na götürüldü.

78 kitap yazdı, 100'e yakın oyun sahneledi

Törene katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Hocaların hocasını kaybetmiş olmanın büyük üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi.

Çeşitli sanat ve edebiyat dergilerinde bin 800'ün üstünde araştırma, inceleme, eleştiri ve denemesi yayınlanan Nutku, 1976'da İzmir'e yerleşerek Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde 'Tiyatro Bölümü'nü kurdu. Nutku, bugüne kadar 37'si tiyatro, 22'si çeviri, 12'si oyun ve uyarlama, dördü şiir, ikisi senaryo ve biri çocuk kitabı olmak üzere toplam 78 kitap yazdı. Birçok uluslararası kongrede Türkiye'yi temsil eden ve aynı zamanda oyun sahneleme eğitmeni ve tiyatro yönetmeni olan Nutku, 100'e yakın oyun sahneledi.