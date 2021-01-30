Sanatçıya destek, duyarlı kentlilere hediye

Efes Selçuk Belediyesi tarafından çevreye duyarlı vatandaşlar ve hayvanseverlere online konser bileti hediye edildi. "Efeslim Kart" kullanıcıları ve Efes Selçuk Belediyesi Hayvan Barınağından can dostlarını sahiplenen vatandaşlar, 31 Ocak Pazar günü saat 14.00'te online olarak düzenlenecek olan “Şair Şarkıları” konserine katılabilecek. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, online konser bileti hediyesi ile bir kez daha sanatı ve sanatçıyı desteklerken, duyarlı kentlileri de sevindirdi. Dünyaca ünlü ikili Bariton Güvenç Dağüstün ve Piyanist Burçin Büke'nin “Şair Şarkıları” adlı projelerinde sadece şiir bestelerini seslendirdiği konserin konukları, tiyatro sanatçıları Zuhal Olcay ve Şevket Çoruh olacak. 31 Ocak 2021 Pazar günü saat 14.00'te Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evinde izleyicisiz olarak gerçekleşecek olan konser için giriş kodu almaya hak kazanan Efeslim Kart bağışçıları ve hayvanseverler https://www.myopenstage.com/izle/login/index.php adresinden bu muhteşem konseri dinleyebilecek.

Biletler kapıya teslim

Efes Selçuk'un sosyal yaşam kartı Efeslim Kart ile geri dönüştürülebilir atıkları toplayan vatandaşlar ve hayvan barınağından can dostlarını sahiplenen, mama bağışı yapan hayvanseverler muhteşem bir konser dinleme şansına sahip olacak. En çok atık toplayan, en çok hayvan sahiplenen ve en çok mama bağışlayan, duyarlı vatandaşlar arasından seçilen 120 kişiye online konser biletleri, Efes Selçuk Belediyesi çalışanları tarafından teslim edildi. Biletleri teslim alan vatandaşlar Başkan Sengel'e teşekkürlerini ifade etti. Efes Selçuk Belediyesi online konser bileti hediyesi hem duyarlı vatandaşları ödüllendirdi hem de sanata ve sanatçıya destek olmak adına önemli bir adım attı.