Sanayi esnafına hurda araçların çekilmesi çağrısı

Küçük sanayi sitelerinde bulunan atıl vaziyetteki terk edilmiş hurda araçların çevre kirliliği, genel asayiş ve terör suçları bakımından risk oluşturması sebebi ile bulundukları yerden kaldırılması ve toplatılması ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu tarafından yapılan girişimler sonucu, hurda araçların İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek olan hurda alanlarına kaldırılması için genelge gönderildi.

Konuyla ilgili açıklama yaparak, esnafa hurda araçların çekilmesi gerektiğini hatırlatan Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Necdet Heppekcan, "Esnaf ve Sanatkarlarımızın faaliyetlerini sürdükleri küçük sanayi siteleri başta olmak üzere cadde, sokak ve meydan gibi kamusal alanlarda bulunan hurda, atıl, hasara uğramış ve kullanılmaz hale gelmiş araçların kamu düzeni ve güvenliği adına kaldırılması gerekmektedir. Karayolları Trafik Kanunu'nun ek 14. madde kapsamında olması nedeni ile trafikten men edilerek alıkonan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan araçların Milli Emlak Müdürlükleri vasıtası ile satılması sağlanacak. Ayrıca 5326 sayılı kabahatler kanununun 1/6 maddesi uyarınca kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz araçlarını kamuya ait yerlerde bırakan araç sahiplerine kaldırmaları yönünde tebliğ yapılacak. Tebliğe rağmen araçlarını kaldırmayanların araçları hurdaya çekilecek. Masraflar araç sahiplerinden tahsil edilecek" sözlerine yer verdi.