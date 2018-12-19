Sanayi kentinde solucan gübresi üretiyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde çiftçilik yapan İzzet Yıldırımlı isimli vatandaş, eşinin de desteği ile solucan gübresi üretmeye başladı.

Bir televizyon kanalında solucan gübresi haberinden etkilenerek yaptığı araştırmalar sonucunda kendi arazisinde ve bahçesinde kullanmak üzere solucan gübresi üretmeye başlayan Yıldırım çifti, ilerleyen zamanlarda pazarlama yapmayı hedefliyor.

İlçeye bağlı Hacı Ömerli Mahallesi'nde ikamet eden iki çocuk babası İzzet Yıldırım, yaklaşık bir buçuk yıl önce 50 bin Kaliforniya solucanın dışkısıyla organik gübre üretimine başladığı, gübre üretiminde şu an havuzlarda 1 milyon solucana ulaştığını ve 15 gübre havuzundan aylık 1 ton gübre aldığını söyledi.

"15 bin solucanla başladık, nüfus 1 milyona ulaştı"

Eşinin desteğiyle başarılı bir şekilde üretim yapmaya başladığını dile getiren İzzet Yıldırım, “Solucan popülasyonu 3 ayda bir artıyor, 15 bin solucanla başladık, nüfus 1 milyona ulaştı. Solucanlarda elde ettiğimiz gübreyi tarlalarımıza ve evdeki çiçeklere atıyoruz. Tarlalarımızda bulunan ağaçların daha dirençli, verimli ürün elde ettiğine şahit olduk .Tarlalarımızda kimyevi gübre kullanmıyoruz. Evimizde bulunan çiçeklere bile bu solucan gübresini kullanıyoruz. Çiçeklerin daha canlı renkli bir hale geldi. Havuzda aylık bir ton üretim yapıyoruz ve bu üretim kapasitesini 2 tona çıkartacağız. Bu gübreye karşı bir talep var. Hedefimiz bu işi ticari olarak yapmak" dedi.

Eşi Neslihan Yıldrım ise, gübre üretiminin zevkli bir iş olduğunu ve eşine tam destek verdiğini söyledi.