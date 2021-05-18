Sanayi şehri Aliağa'da elleçleme rakamları memnun etti

İzmir'in Aliağa ilçesinde, yılın ilk dört ayında limanlarda elleçlenen yük miktarı 34 milyon groston, Netton olarak ise 21,8 milyon ton olarak gerçekleşti.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesinin mayıs ayı olağan meclis toplantısında, Aliağa ve Türkiye genelindeki limanlarda kaydedilen yılın ilk 4 ayındaki konteyner ve yük istatistiklerine değinildi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek, "2021 yılının ilk 4 ayında Aliağa limanlarında elleçlenen konteyner miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine oranla artış göstererek 462 bin TEU olarak gerçekleşti. Bu dönemde Aliağa limanlarında elleçlenen yük miktarı 34 milyon groston, Netton olarak ise 21,8 milyon ton olarak gerçekleşti. Türkiye toplamı ise 169 milyon netton olarak gerçekleşirken, Aliağa yüzde 12,8 pay ile 2. sırada yer aldı. Aliağa Limanlarına gelen gemi adedi sayısına baktığımızda bu yılın ocak, şubat, mart ve nisan dönemiyle geçen yılın aynı dönemine göre artış göstererek bin 801 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde elleçlenen konteyner miktarını TEU bazlı olarak değerlendirdiğimizde ise 2021'in ilk 4 ayının, geçen yılın aynı dönemine oranla çok az bir artışla 4 milyon TEU olarak gerçekleşmiştir. Elleçlenen konteyner miktarında yüzde 10 pay ile Aliağa, Türkiye sıralamasında 5. sırada yer almıştır. Bu sonuçlara bakarak pandemi sürecinde olmamıza rağmen sektör olarak ekonomide yükselişimiz devam ediyor" dedi.