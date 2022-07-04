İhlas Haber Ajansı

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Sanayi sitesi yakınında korkutan yangın

İzmir’in Menderes ilçesinde Kısık Sanayi Sitesi yakınındaki otluk alanda çıkan yangın, alevler sanayiye sıçramadan kontrol altına alındı.

İzmir'in Menderes ilçesinde Kısık Sanayi Sitesi yakınındaki otluk alanda çıkan yangın, alevler sanayiye sıçramadan kontrol altına alındı.


Yangın, Kısık Sanayi Sitesi'nin yanındaki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Sanayi sitesindeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Alevler sanayi sitesine sıçramadan söndürülürken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.


Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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