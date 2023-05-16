Sanayi sitesindeki yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Bornova ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir oto yedek parçacısında çıkan ve 4 işletmeye daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, işletmeler kullanılmaz hale geldi.

Bornova'nın Kazımdirik Mahallesi 303 Sokak'ta bulunan oto yedek parçacısında 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının neden olduğu dumanlar şehrin farklı noktalarından görülürken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler alevlere müdahalede bulundu. Çalışanlar tahliye edilirken, ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. 4 işletmeye daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Komşu esnaf, “Önce dumanlar çıktı nasıl oldu anlamadık, yangın birden büyüdü. Esnaflardan yaralanan olmadı ama dumandan etkilenenler oldu” şeklinde konuştu.

Öte yandan, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının devam ettiği yangında oto tamir ve yedek parça işletmelerinde büyük hasar meydana geldiği öğrenildi.