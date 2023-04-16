İhlas Haber Ajansı

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Sanayinin cambaz hırsızı kıskıvrak yakalandı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir iş yerine ip sarkıtarak giren ve malzemeleri çalan cambaz hırsız polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir iş yerine ip sarkıtarak giren ve malzemeleri çalan cambaz hırsız polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.



Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bulunan sanayi sitesinde artan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Yapılan 21 kamera incelemesi ve saha araştırmalarında, bir mobilya mağazasından matkap ve iş yerindeki çeşitli malzemelerin H.P. tarafından çalındığı tespit edildi. Şüpheli polis ekipleri tarafından yürütülen takip sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.



Akrobatik hırsız suçunu itiraf etti


Gözaltına alınan H.P.'nin emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği, iş yerinin çatı katındaki boşluğa bir ip sarkıtarak içeri girdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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