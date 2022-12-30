Şantajı meslek haline getiren Gaga Bulut tutuklandı

Kamuoyunda 'Gaga Bulut' olarak bilinen ve Telegram adlı sosyal medya uygulamasında kanal açıp cinsel içerikli videolar paylaştığı, videolardaki kişilere de görsellerin kaldırılması için para karşılığı şantaj yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Altuğ'un cinsel içerikli videoları gönderenlerden de, videodaki kişilerden de para istediği ve şantajcılığı meslek haline getirdiği ortaya çıktı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla toplumun genel ahlakını bozan, "iamgagabulut" adlı Instagram kullanıcısını takibe aldı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, kamuoyunda 'Gaga Bulut' takma adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'un (26) Telegram adlı sosyal medya uygulaması üzerinden kanal açıp cinsel içerikli videolar paylaştığı, elde ettiği görsellerde yer alan kişilere de görsellerin kaldırılması için şantaj yaptığını tespit etti.

Çelik kasada 500 bin lira değerinde altın ve para

Polis ekipleri, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Veya Ele Geçirmek, Şantaj suçlarından bugün şüpheliye ait adrese operasyon yaptı. Gaga Bulut takma adlı Bulut Altuğ, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda, çelik kasa içerisinde suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500 bin lira değerinde altın ve para ele geçirildi.

Videoları gönderenlerden de videodaki kişilerden de para istemiş

Gözaltına alınan Gaga Bulut takma adlı Bulut Altuğ, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Polis tarafından yapılan çalışmalarda, Altuğ'un Telegram kanalında yayınladığı videoları kendisine gönderenlerden de para istediği belirlendi. Ayrıca alınan müşteki ifadeleri ve şüphelinin ikametinde yapılan arama esnasında ele geçirilen materyaller içerisinde yapılan incelemeler ve internet üzerinden yapılan açık kaynak araştırmalarından, Altuğ'un vatandaşları bilerek ve isteyerek tuzağa düşürdüğü, temin ettiği görüntüleri kendi kurucusu olduğu Telegram grubunda paylaştığı ve arşivlediği, depoladığı görüntüler ile mağdur vatandaşlardan yardım adı altında yönlendirme yaptığı hesap ve şahıslara para göndermesi karşılığında sileceğini beyan ederek vatandaşları tehdit ederek şantaj yaptığı ve bunu meslek haline getirdiği, tespit edildi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Bulut Altuğ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Altuğ, 2018 Ekim ayında İzmir'de iki erkek çocuğa 100 lira vererek öpüştürdüğü videoyu sosyal medya hesaplarında yayınladığı için yargılandığı davada 17 yıl hapis cezasına çarptırılmış, daha sonra da serbest kalmıştı.