Şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Menderes ilçesinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kaybolan ve şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza saat 10.30 sıralarında ilçeye bağlı Gümüldür Fevzi Çakmak Mahallesi Ovacık mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Gezginci yönetimindeki 35 KA 9418 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolda savrulan kamyonet daha sonra yol kenarındaki bariyerleri aşıp şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü hayatını kaybetti

Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Mustafa Gezginci'yi sıkıştığı yerden çıkartmak için ekipler çalışma başlattı. Ekiplerin uğraşları sonucu araç içerisinden çıkartılan Gezginci'nin sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemesinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonet sürücüsü Mustafa Gezginci'nin cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.