Sarı Şemsiye Ödülleri sahiplerini buldu

Türk ve Balkan sinemasının usta isimlerini ve dev yapımlarını bir hafta boyunca Buca'da sinemaseverlerle buluşturan 6. Balkan Panorama Film Festivali, Sarı Şemsiye Ödül Töreniyle kapanış yaptı. 4 kategoride 20 filmin yarıştığı festivalde; ‘Aydede', ‘Uzun Hikayeler', ‘Yağmur Olup Şehre Düşüyorum' ve ‘Gökkuşağı' filmleri Sarı Şemsiye Ödülüne layık görüldü. Festivalin ödül töreninde konuşan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, “Pandemi son bulduğunda çok daha coşkulu festivaller gerçekleştireceğiz” dedi.

Buca Belediyesi himayesinde düzenlenen 6. Balkan Panorama Film Festivali, Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen görkemli kapanış töreniyle sona erdi. 15-21 Ekim tarihleri arasında, Türk ve Balkan sinemasının birbirinden seçkin 100'ün üzerinde yapımını sanatseverlerle buluşturan festivalin kapanış gecesinde, ‘Sarı Şemsiye' ödülleri de sahiplerini buldu. Festivalin kapanış gecesi ve ödül törenine Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, BPFF Kurucusu ve Direktörü Sali Saliji Sallini, BPFF Danışma Kurulu Üyeleri, Türk sinemasının başarılı yönetmeni Derviş Zaim, Bosna Hersekli yönetmen Mustafa Mustafic, yapımcı Murat Düzgünoğlu, yapımcı Mehmet Güleryüz, BPFF Jüri Üyeleri, Türk sinemasının başarılı oyuncuları Rıza Akın ve Onur Dilber ile Türk ve Balkan sinemasının seçkin oyuncu, yapımcı ve yönetmenleri katıldı.

Buca Belediyesi bizleri gördü

Balkan Panorama Film Festivali Kurucusu ve Direktörü Sali Saliji Sallini, sanata verdiği destek için Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç'a teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Çok güzel ve yoğun bir festivali geride bıraktık. Yabancı konuklarla çok güzel etkileşimler oldu. Bu ülkemiz için çok önemli bir şey; onlar bizim elçilerimiz olacak. Bu yıl Hollywood'a kadar ulaştık; ama durmak yok. Buca ve İzmir Balkanların sinema merkezi olacak. Bu yıl sayın başkanımız başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımızla güzel bir aile olduk. Buca Belediyesi bizleri gördü, umarım Kültür Bakanlığı da bizleri bir sonraki festivalimizde görür” sözleriyle mutluluğunu paylaştı.

Harika yapımları, harika sanatçıları tanıdık

Gecede konuşan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, “Çok güzel bir hafta geçirdik. Sanata, sinemaya doyduk. Buca, belki de tarihinin en önemli sanat etkinliklerinden bir tanesini gerçekleştirdi. Bu festival, genç sanatseverler olarak bizleri motive etti; gelecekle ilgili ne kadar çalışmamız gerektiğini gösterdi. Popüler sinemada genelde Hollywood filmleri yer alıyordu. Bu festivalle harika yapımları izlemiş, harika sanatçılara tanımış olduk. Balkan sinemasının çok değerli isimlerini Buca'da ağırladık. Pandemi dönemi son bulduğunda çok daha coşkulu festivaller gerçekleştireceğiz. Daha önce de söylediğim gibi 500 bin nüfuslu Buca'mızda maalesef bir sinema salonumuz yok. İnşallah çok kısa zamanda Buca'mızı özlediğimiz fiziki mekanlara kavuşturup, gelecekteki festivallerin gösterimlerini o salonlarda coşkuyla gerçekleştireceğiz” dedi.

Sarı Şemsiye Uzun Metraj Ödülleri ‘Aydede' ve ‘Uzun Hikayeler'e

Konuşmaların ardından heyecanla beklenen Sarı Şemsiye Ödülleri açıklandı. Uluslararası kısa ve uzun metraj, ulusal kısa ve uzun metraj olmak üzere 4 kategoride toplam 20 filmin yarıştığı festivalde; Derviş Zaim, Rıza Akın ve Eyüp Boz'un jüri üyeliğini yaptığı Ulusal Uzun Metraj Film kategorisinde, Abdurrahman Öner'in yönetmenliğini yaptığı 2018 yapımı ‘Aydede' filmi birinci oldu. Mustafa Mustafic, Nerina Turkovic Kocjancic, Atilla Klinçe'nin jüri üyeliğini yaptığı Uluslararası Uzun Metraj Kategorisinde ise Dir. Attila Szsz'in yönettiği Macaristan yapımı ‘Uzun Hikayeler' filmi ödül kazandı.

Kısa Metraj Filmleri ödüllerini buldu

Murat Düzgünoğlu, Onur Çakaloz, Göker Göktepe'nin jüri üyeliğini yaptığı Ulusal Kısa Metraj Film Kategorisini, Kasım Ördek'in yönetmenliğini yaptığı 2019 yapımı ‘Yağmur Olup Şehre Düşüyorum' filmi ödüle layık görüldü. Sinisa Bokan, Mehmet Güleryüz, Zuhal Özel Sağlamtimur'un jüri üyeliğini yaptığı Uluslararası Kısa Metraj Film Kategorisinde Sarı Şemsiye Ödülünü Aleksandar Vujovi'in yönetmenliğini yaptığı Karadağ yapımı,' Gökkuşağı' filmi kazandı.