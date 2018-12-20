Sarı ticariler, siyasilerden 'yeşil ışık' bekliyor

Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, İstanbul örneğinde olduğu gibi İzmir'de de belediye tarafından ticari taksilere kameraların ücretsiz takılmasını talep ettiklerini söyledi.

Son günlerde gündeme gelen ticari araçlara kamera sisteminin takılması konusunu değerlendiren Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, çeşitli önerilerde bulundu. Siyasilerle bu konuda görüşmelere başladıklarını belirten Pala,"Kamera takılmasına karşı değiliz; ancak bunun İstanbul örneği gibi İzmir'de de belediye tarafından ücretsiz olarak ticari taksilere takılmasını istiyoruz. Taksici esnafının kamu hizmeti yapması ve suçluların kolay tespiti, hızlı erişim ve güvenlik amaçlı nedenlerle takılması planlanan kamera sistemi için yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

Binlerce taksicinin bu konudaki isteğini dile getirdiğini aktaran Pala, "Biz büyük bir aileyiz. Önümüzdeki yerel seçimlerde taksici esnafı olarak kameralarla ilgili talebimizi dikkate alan siyasilerin yanında olacağız. Türkiye' de 100 bin taksici var. Bir mal sahibi iki şoför ve aileleri ile sadece taksiciler olarak Türkiye'de yaklaşık 1 buçuk milyon kişi bu sektörden ekmek yiyor. Siyasi tercihlerimizi bizim sorunlarımızla ilgilenen siyasilerden yana kullanacağız" şeklinde konuştu.

Kamera sisteminin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 3 bin taksiye ücretsiz olarak takıldığını vurgulayan Pala, bu sayının toplam 18 bin ticari taksiyi kapsayacağını ifade etti. İzmir'de de bu sistemin büyükşehir belediyesi tarafından yapılması gerektiğini aktaran Pala, şehir sınırları içerisinde faaliyet gösteren toplamda 16 bin ticari araç esnafının da talebinin aynı olduğunun altını çizdi.

Pala, "Taksici esnafı olarak talep edilen kameraya karşı değiliz; ancak oda başkanları ve belediye yetkilileri tarafından kurulan komisyonda hazırlanmış olan özel şartnamedeki tablet sistemini istemiyoruz. Şu anki araçlarda GPS zaten var. Navigasyon da var. O yüzden tableti istemiyoruz. Bunun için ekstra'dan bir ücret ödemek istemiyoruz" diye konuştu.