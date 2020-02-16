Sarı Zeybekler, dayanışma yemeğinde buluştu

Çeşme'de 2013 yılından bu yana faaliyet gösteren ve birçok milli bayram ve etkinlikte sahne alan Çeşme Sarı Zeybek Dans ve Sahne Sanatları Derneği, dayanışma yemeği düzenledi. Çeşme sahilindeki bir restoranda düzenlenen dayanışma yemeğine, dernek üyeleri, aileleri ve kurs eğitmenleri katıldı.

"Hep birlikte, çok güçlü bir ekibiz"

Dayanışma yemeğinde bir konuşma yapan dernek başkanı Onur Tabak, "2013 yılında 10 kişiyle, halk oyunları ile yola çıkmıştık. 7 yıl içinde büyüyerek bugünlere geldik. Çok değişik dallarda eğitim veren, Çeşme'nin ilk yarımadanın en büyük sivil toplum kuruluşuyuz. Bu akşam kaynaşma, dayanışma yemeğinde bir araya geldik. Hep birlikte, çok güçlü bir ekibiz. Bu güçlü ekibin oluşmasında büyük katkısı olan kurucu başkanımız, babam Mehmet Ali Tabak, sonrasında eski başkanımız annem Fikret Tabak ve yönetim kurulunda bize güç veren Anadolu Kültür Vakfının ilk dansçılarından, başkan yardımcım İlhan Koçar ile her biri çok değerli olan eski ve yeni yönetim kurulu üyelerimiz, değerli eğitmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Çeşme'nin sahne sanatları konusunda en kalabalık kadrosuna sahip olan bir derneğiz. Yeni yeni projelerle Çeşme'de sahnelerde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Çeşme Sarı Zeybek Dans ve Sahne Sanatları Derneğinin dayanışma yemeği, canlı müzik eşliğinde söylenen şarkılarla ve oyunlarla, gecenin geç saatlerine kadar devam etti.