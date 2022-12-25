Sarıkamış şehitleri için yürüdüler

İzmir Kars Sarıkamış Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 108 yıl önce Sarıkamış'ta donarak can veren 90 bin şehit için anma programı düzenledi.

İzmir Sarıkamışlılar Kültür ve Dayanışma Derneği önünden başlayan yürüyüş, Çevikbir Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşe, motorlu ekipler de destek verdi. Meydanda düzenlenen etkinlikte, şehitler için dualar edildi.

“Anaların yüreğine ateş, yiğitlerin kaderine buz düştüğü yer”

Ege Bölgesi Kars Ardahan Iğdır Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Çetin Demir, “Sarıkamış, bütün imkansızlıklara ve kara kışa rağmen Mehmetçik'in vatanını korumak için inançla, azimle verdiği mücadelenin hüzünlü hikayesidir. Sarıkamış, karın kurşun olup yağdığı, ayazın keskin bir mızrak gibi parçaladığı, anaların yüreğine ateş, yiğitlerin kaderine buz düştüğü yerdir” dedi.

İzmir Kars Sarıkamış Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erol Topçu da, şehitlere Allah rahmet diledi. Erol Topçu, “108 yıl önce donarak şehit olan, şehadet şerbetini içen ana kuzularımızı bizde İzmir Buca'da andık. Allah'tan rahmet diliyorum ve Sarıkamış şehitlerimizin Çanakkale şehitlerimiz gibi her yıl anılmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

“Bir ölür, bin doğarız”



İzmir Sarıkamışlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kemal Bayandur, “Bir kurşun sıkmadan 90 bin şehidimiz Sarıkamış'ta şehadet şerbetini içmiştir. Bizler Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, 15 Temmuz'da, ülkemizin her yerinde memleketimizin müdafaası için her nerede ve ne şartta olursa olsun bu topraklara canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bizler hiçbir milletin esareti altında kalmadık. Türk milleti olarak bir ölür, bin doğarız. Donsak da yansak da parçalansak da bu vatanı kimseye vermedik, vermeyeceğiz” diye konuştu.



Programda, şehitlerin hayrına lokma da döktürüldü. Öte yandan İzmir Kars Sarıkamış Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerinin, Buca ilçesinden 5 Ocak'ta Sarıkamış ilçesine gideceği, şehitleri anmak için törenlere katılacağı belirtildi.