Sarnıç'ta ecrimisil müjdesi

İzmir'in Gaziemir içesinde, Milli Emlak Müdürlüğü tarafından çıkarılan yüksek ecrimisil bedellerinin çözümü için Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın başlattığı mücadele sonrasında ecrimisiller kaldırıldı. Gelişmenin ardından, Sarnıç'ta 420 taşınmazın sahibiyle bir ay aradan sonra yeniden buluşan Başkan Arda, geçen toplantıda kaybolduğunu duyurduğu 5 klasör belgenin de 14 yıl aradan sonra bir anda bulunduğunu açıkladı.

Bulgaristan'dan yıllar önce göç ederek gelen vatandaşların yaşadığı Gaziemir Sarnıç'ta, Milli Emlak Müdürlüğü tarafından çıkarıldığı iddia edilen yüksek ecrimisil bedellerinin çözümü için Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda harekete geçmişti. Arda'nın girişimleriyle ecrimisiller kaldırıldı. Gelişmenin ardından Sarnıç'ta 420 taşınmazın sahibiyle bir ay aradan sonra yeniden buluşan Başkan Arda, geçen toplantıda kaybolduğunu duyurduğu 5 klasör belgenin de 14 yıl aradan sonra bir anda bulunduğunu açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gaziemir Belediyesinin girişimlerinin ardından belediyeye gönderdiği yazı ile ecrimisillerin durdurulduğunu açıkladı. Bu gelişmenin ardından Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Sarnıç Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezinde vatandaşlarla buluşarak müjdeyi verdi. Başkan Arda, "Ecrimisiller durduruldu. Bu çok önemli bir gelişmedir. Çok mutluyum. 2006'dan bu yana verilen mücadelede sesimizi yükselttik ve sonuç aldık. Artık bu alanlar belediyeye devredilecek. Biz de bu 420 taşınmazı, yasal süre olan 2 yıl içinde sahiplerine satacağız. Vatandaşlarımız da satış bedellerini Milli Emlak Müdürlüğü'ne yatıracak. Ben başkan olarak elimden gelen neyse yasal sınırlar içinde yapmaya devam edeceğim" dedi.

Başkan Arda, geçen ay Sarnıç'ta yaptığı toplantıda, 'Ben bu işin takipçisi olacağım' dediğini hatırlatarak, “Bizim üzerimize düşen görev neyse belediye olarak bunu yapacağız demiştik. 2006'dan benim dönemime kadar neler yapılmış, ben geldikten sonra neler yapılmış, onlarla ilgili bilgilendirme toplantısı yapmıştık. ‘Sizin önünüzde yürüyeceğim' demiştim. Sözümü tuttum. Geldiğimiz noktada ecrimisiller durduruldu. Bundan sonra size yasaya göre ecrimisil ödemesi çıkartamayacaklar” diye konuştu.

Bakanlığın belediyeden imar planlarını, taşınmazların güncel fotoğraflarını ve ada pafta parsel numaralarını istediğini de anlatan Başkan Arda şunları söyledi:

"Zaten ekibimiz bir aydır Sarnıç'ta fotoğraflar çekiyor, belge topluyor. Bunların hepsi hazır, kısa süre içinde bizden istenilenleri göndereceğiz. Ecrimisillerin kaldırılması ve kayıp olan evrakların bulunması çok önemli. Devletin belge kaybetmemesi lazım. Şimdi sadece 20'ye yakın dosyada eksik olduğu söyleniyor. Devirden sonra da ikinci mücadelemiz başlayacak. Belediye, bu parselleri; iki yıl içinde yasaların belirlediği ölçülerde taşınmazların sahiplerine satmak zorunda. Yasaya göre 2006 yılında yapılan başvuru ile ecrimisillerin durması gerekiyordu. Bu nedenle o tarihte rayiç bedel ne ise satış bedellerinin yeniden değerlenme oranıyla belirlenmesi gerekiyor. Keşke bu bedel sıfır olsa. Ben görevde olduğum süre içinde tapular belediyeye devredilirse bu taşınmazları sahiplerine satacağız. Bu taşınmazların başkasına satılması mümkün değil. Biz bu işi sahiplenirsek, hep birlikte hareket edersek sonuç alacağımıza inanıyorum."

Öte yandan toplantıya; Gaziemir Belediyesi başkan yardımcıları Nevin Mutlu, Necati Kırmaz, Mitat Kale, Gaziemir Belediyesi meclis üyeleri ve belediye müdürleri ile çok sayıda kişi katıldı.

Ecrimisil, haksız işgal tazminatı anlamına geliyor. Bu tazminatın söz konusu olabilmesi için bir malın veya taşınmazın haksız şekilde, kötü niyetli olarak, mal sahibinin veya idarenin izni dışında kullanılmış olması gerekir.