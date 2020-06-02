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Sasalı Doğal Yaşam Parkı yeniden açılıyor

Korona virüs önlemleri nedeniyle kapalı olan Sasalı Doğal Yaşam Parkı 4 Haziran Perşembe günü kapılarını yeniden ziyaretçilere açacak.


Korona virüs önlemleri nedeniyle mart ayından bu yana ziyaretçi girişine kapalı olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, normalleşme süreciyle birlikte yeniden açılıyor. Binlerce ağaç ve bitki çeşitliliğiyle İzmirlilere nefes aldıran park hafta içi 09.00-18.00, hafta sonları ise 09.00 ile 19.00 saatleri arasında gezilebilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda 425 bin metrekare alan üzerinde 134 türden 3 bine yakın hayvan bulunuyor.

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