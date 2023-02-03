Sasalı'nın imar sorunu çözüldü, vatandaş tapularına kavuştu

İzmir Çiğli Belediyesi, Sasalı Mahallesi'nin uzun yıllardır kronikleşmiş imar sorununu çözüme kavuşturarak mülk sahiplerine tapularını teslim etti.

Göreve geldiği günden bu yana ilçenin kronikleşmiş birçok sorununa çözüm üreten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, son olarak Sasalı Mahallesi sakinlerinin uzun yıllardır beklediği imar müjdesini verdi. 194 hektarlık alanda titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde 105 adet taşınmaza ait tapular mülk sahiplerine teslim edildi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde 77 hektarlık alan da çeşitli hizmet kollarında kullanılmak üzere kamuya kazandırıldı.

İmar uygulamasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Gümrükçü, “Göreve geldiğimizde Çiğli'nin imar ve çarpık kentleşmeden kaynaklı vatandaşlarımızın yaşantısını temelden etkileyen önemli sorunları vardı. Aciliyet durumuna göre bir program oluşturduk ve sorunları tek tek ele aldık. Harmandalı bölgesi, Köyiçi ve Balatçık mahallelerinde önemli mesafe kat ettik. Güzeltepe'de gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızla devam ediyor. Son olarak da Sasalı Mahallemizdeki imar sorununu çözüme kavuşturduk. Mülk sahiplerine tapularını teslim ettik. İlçemiz için hayırlı olsun. İmar ve kentsel dönüşüm çalışmalarımızın devam ettiği diğer mahallelerle ilgili mutlu haberleri de kısa süre içerisinde vereceğiz. Titizlikle çalışarak Çiğli'yi sorunlarla anılmaktan kurtaracağız” ifadelerini kullandı.