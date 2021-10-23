Şaşılık, fiziksel ve psikolojik sorunlara neden oluyor

Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, hem çocuklarda hem de erişkinlerde oluşabilen şaşılığın sadece estetik bir sorun olmadığını, göz tembelliği ve psikolojik sorunlara yol açabildiğini belirtti.

Her yaşta görülebilen şaşılık hastalığı sadece görsel ve estetik değil, psikolojik sorunlara da neden olabiliyor, uzman hekimler tarafından tedavi edilmesi gerekiyor. Hastalık hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, “Şaşılığın farklı nedenleri vardır. Çocuklarda ve erişkinlerde farklıdır. Genetik faktörler de rol oynar. En sık sebep göz bozukluklarıdır. Bir çok şaşı çocukta şaşılık ve göz tembelliği birlikte görülür. Ailede şaşılık veya göz tembelliği varsa çocukta şaşılık görülme riski artar. Bazen ateşli bir hastalık, kaza gibi nedenler şaşılık ortaya çıkmasını tetikler. Bazılarında şaşılık göz kaslarının birinde veya birkaçında felç nedeniyle olabilir. Sonradan aniden ortaya çıkan şaşılıklar travma, hipertansiyon veya şeker hastalığına bağlı olabilir. Bebeklik ve çocukluk döneminde olan şaşılıkların bir kısmı yalancı kaymalardır. Yalancı kayma burun kökünün genişliğine bağlı olabilen yanıltıcı bir görüntü olabilir” diye konuştu.

Farklı çeşitleri bulunuyor

Şaşılığın birçok şekilde sınıflandırılabileceğini dile getiren Prof. Dr. Kaşkaloğlu, “Doğuştan şaşılık, sonradan şaşılık, yukarı, aşağı, yanlara gibi. Ayrıca gizli şaşılık vardır. Normal koşullarda her iki göz her yöne paralel olarak hareket ederler. Gözler hareket sırasında paralel etmediğinde şaşılık ortaya çıkar. Şaşılık içe, dışa veya diğer yönlere olabilir. Şaşılık kalıcı veya geçici olabilir. Şaşılık tek gözde veya her iki gözde olabilir. Şaşılık çocuklarda ve erişkinlerde olabilir, doğuştan veya sonra da gelişebilir. Şaşılık sadece estetik bir sorun olmayıp, göz tembelliği ve psikolojik sorunlara yol açabilir. Gözler normalde paralel ancak gözlerden biri kapatıldığında şaşılık ortaya çıkarsa gizli şaşılık olarak adlandırılır. Hastalar gizli şaşılığı şaşılık olarak fark etmeyebilir. Göz yorgunluğu, baş ağrısına neden olur. Bazen şehla olarak tanımlanır. Tedavi genellikle gözlükle yapılır” dedi.

Şaşılık tedavisi

Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, şaşılık tedavisinde günümüzde gözlük, ameliyat ve botoks tedavisi uygulandığı bilgisini verdi. Hangi tür şaşılıkta hangi tedavi uygulanacağına göz doktorunun karar vereceğini kaydeden Kaşkaloğlu, şöyle devam etti: “Genellikle gözlükle düzelmeyenlerde şaşılık ameliyatı yapılır. Bazı özel durumlarda botoks uygulanır. Çocuk veya erişkin birinde şaşılık varsa ve gözlükle geçmiyorsa şaşılık ameliyatı yapılması gerekir. Şaşılık ameliyatı birçok şaşılık tipinde genellikle çok iyi netice verir. Şaşılık ameliyatı genel anestezi altında yapılır. Ortalama 30 dakika sürer”