Şaşılık tedavisinde erken tanı önemli

Dr. Yusuf Ziya Kaya, şaşılıkta erken tanının tedavide başarıyı getirdiğini söyledi.

Dr. Yusuf Ziya Kaya, çocuklarda şaşılığın tam nedeninin bilinmediğini belirtti. "Şaşılık aslında beyinle göz arasında gelişen bir koordinasyon bozukluğudur" diyen Kaya, "Gözün çevresinde çeşitli kaslar var. Bu kaslar tek bir kas gibi çalışarak iki gözü paralel tutarlar. Nedenini bilmediğimiz koordinasyon bozukluğu sebebiyle bir göz bir yere bakarken, diğer göz başka yere bakar. Şaşılığın temelinde de bu yatar" dedi.

Şikayet olmasa da kontrol şart

Şaşılık tedavisinde erken teşhisin önemli olduğunu vurgulayan Medical Park İzmir Hastanesi Dr. Yusuf Ziya Kaya, "Yeni doğan bebeklerin yüzde 50'sinde şaşılık vardır; ancak bu geçici bir durumdur. Üç aydan sonra bu şaşılık devam ediyorsa mutlaka bir göz hekimine başvurmalıdır. İlk göz muayenesi için geç kalındığında çocukların gözlerinde estetik problemlerinin yanı sıra ömür boyu sürecek görme azlığı sorunları da oluşabilmektedir. Doğumdan hemen sonra ve çocukluk döneminde çocukların göz şikâyeti olmasa bile düzenli olarak mutlaka uzman bir göz hekimine muayene olması gereklidir" şeklinde konuştu.

Şaşılığın sebepleri nelerdir?

Şaşılığın oluşmasında tek bir nedenin olmadığını belirten Op. Dr. Kaya, "Hamilelik döneminde yaşanan sorunlar, doğumun problemli olması, çocuğun geçirdiği hastalıklar şaşılığa yol açabilir. Şaşılık için genetik yatkınlık da söz konusudur. Ailede gözünde kayma olan varsa çocuklarda şaşılığın görülme ihtimali artmaktadır. Çocukluk döneminde yani 2 yaşından sonra görülen şaşılıklarda genellikle neden göz bozukluklarıdır. Şaşılığa yatkınlığı olan bir çocukta gözdeki kayma, ateşli bir hastalık veya bir travma sonrası başlayabilir. Geçirilen kazalar, kafa travması ve ileri yaşta hipertansiyon ve şeker hastalığı gibi bazı durumlarda göze gelen sinirlerde felçler oluşabilir. Bu şekilde oluşan şaşılıklarda tedavi felcin kalıcı olup olmamasına bağlı olarak değişebilir. Kas felçlerine bağlı gelişen kaymalar çocuklarda göz tembelliği, büyük yaş grubunda çift görmeye neden olabileceği için mutlaka tedavisi gereklidir. Şaşılığın ileri ki yaşlarda aniden ortaya çıkması önemli bir soruna işarettir ve mutlaka tanı koymak gerekmektedir" diye konuştu.

Gözde paralelliğin kaybolması, göz sulanması, ağrı, baş ağrısı, çift görme, üç boyutlu görüntünün kaybolması, bulanık görme, baş veya yüzün bir yana dönük olmasının şaşılığın belirtileri olduğunu söyleyen Op. Dr. Kaya, tedavisi hakkında şu bilgileri verdi:

"Şaşılıkta nedene yönelik bir tedavi uygulanmaktadır. Eğer hastanın gözlük ihtiyacı varsa gözlük tedavisi uygulanmaktadır. Bununla birlikte ise diğer gözün tembelleşmemesi için kapama tedavisi uygulanmaktadır. Bazı hastalara ise her iki gözde görme yeteneğinin ve derinlik hissini artırmak ve kazandırmak amacıyla egzersiz tedavileri uygulanmaktadır. Botox tedavisi, kaymaya neden olan kas içerisine botilinum toksin enjeksiyonu yapıldığında gözde paralellik sağlanır. Etkisi yaklaşık 6 ay kadardır ve daha çok sinir felcine bağlı şaşılıklar gibi özel durumlarda tercih edilen bir tedavi yöntemidir. Cerrahi tedavide ise erken yaşlarda uygulandığında yüz güldüren sonuçlar alınmaktadır. Ortalama 1-2 saat süren bu cerrahi operasyon genel anestezi altında yapılmakta olup ehil ellerde ve tecrübeli hekimler tarafından yapılmalıdır."