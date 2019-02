Satrançta İzmir'in gururu oldu

Yaşar Üniversitesi öğrencisi İzmirli milli satranççı Cem Kaan Gökerkan, genç yaşta kazandığı başarılarına yenilerini eklerken, yurt içi ve yurt dışında birçok derecesi bulunan "Uluslararası Usta" unvanlı Gökerkan, son olarak, geçen hafta sonu düzenlenen 2019 Türkiye Satranç Kupasını kazanmayı başardı.

Antalya'da 67 ilden 310 sporcunun katılımıyla Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen 2019 Türkiye Satranç Kupası, 11 tur süren zorlu mücadele sonunda, geçen hafta sonu yapılan ödül töreniyle son buldu. Yaşar Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Uluslararası Usta Cem Kaan Gökerkan, 11 turluk turnuvayı 9 puan ile bitirerek şampiyonluk kupasını kazandı. Aynı kupayı 2017 yılında da Yaşar Üniversitesi'nin bir diğer milli sporcusu "Büyük Usta" unvanlı Vahap Şanal kazanmıştı.

Anaokuluna giderken 6 yaşında satranç oynamaya başladığını belirten Cem Kaan Gökerkan, her çocuk gibi futbol oynamayı da çok sevdiğini, o dönemde Altınordu'nun futbol okullarında oynarken satranç ile futbol arasında seçim yapmak zorunda kaldığını belirtti. Satranç oynamayı çok sevdiğini ve 8 yaşında ailesinin yönlendirmesiyle bir kursa gitmeye başladığını ifade eden Gökerkan, "Satrançtan zevk alıp kısa süre içinde daha iyi oynamaya başlayınca eğitimime bu yönde devam ettim. Genellikle kendimden büyüklerin olduğu turnuvalarda mücadele ettim ve ilk başlarda katıldığım turnuvalarda çok iyi dereceler alamadım. Hatta ilk turnuvamda 70. oldum; ancak hırslı ve inançlı yapım sayesinde mücadeleden asla vazgeçmedim, yenilgilerin de bana faydası olduğunu ertesi yıllarda katıldığım turnuvalarda gördüm. Üçüncü yılımda Türkiye Şampiyonu oldum, ardından da ulusal ve uluslararası turnuvalarda da dereceler kazanmaya devam ettim. 16 yaşında Uluslararası Usta unvanını kazandım. Milli takımda ülkem için mücadele etme gururunu yaşadım. Annem, babam ve kardeşim her zaman en büyük destekçim oldu, her kararımın arkasında durdular" diyerek satranç hayatı boyunca yaşadığı süreci anlattı.

Geçtiğimiz ekim ayında, internette düzenlenen bir turnuvada dünya şampiyonu Magnus Carlsen'le karşılaşıp onu yenmesinin en unutamadığı anlardan biri olduğunu söyleyen Cem Kaan Gökerkan, "İnternette de olsa bir turnuvada satrançta dünya efsanesi haline gelmiş bir ismi yenmek tarif edilemez bir duyguydu" dedi.

Messi'yi örnek alıyor

Satrancı bir yaşam biçimi ve tutku olarak gördüğünü; ancak futbolun da kendisi için bir tutku olduğunu belirten Gökerkan, "Futbol ve taraftarı olduğum Beşiktaş da benim için bir tutku. Fırsat bulduğum zamanlarda Beşiktaş'ın maçlarına da gidiyorum. Belki garip gelecek ama sanılanın aksine, örnek aldığım ve en beğendiğim sporcu bir satranç oyuncusu değil, bir futbolcu. Lionel Messi'nin yaşamını, yeteneği ile çalışmasını birleştirip kazandığı başarılarını, tarzını kendime örnek alıyorum. Kısa süredeki hedefim, Büyük Usta unvanına ulaşmak. Asıl hedefim ise milli takımla başarılara imza atmak ve Türkiye'den 2 bin 700 ELO puanına ulaşan ilk isim olarak dünyadaki ilk 50 sporcu arasına girmek" diyerek gelecek hedeflerini anlattı.