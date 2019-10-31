Satrançta İzmir'in gururu oldu

Yurt içi ve yurt dışında birçok derecesi bulunan “Uluslararası Usta” unvanlı Gökerkan, son olarak geçen hafta sonu düzenlenen 2019 Türkiye Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonasında iki kupa birden kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonu ve Datça Belediyesinin iş birliğinde Datça Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen 2019 Türkiye Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonasında yaş kategorilerinde toplam 65 sporcu mücadele etti. Şampiyonaya Yaşar Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü birinci sınıf öğrencisi Uluslararası Usta Cem Kaan Gökerkan damga vurdu. Gökerkan, Hızlı Satranç kategorisinde 7,5 puanla birinci olurken, Yıldırım Satranç kategorisinde ise ikinci olmayı başardı.

İnternetteki karşılaşmada Magnus Carlsen'i mağlup etmişti

Daha 16 yaşında Uluslararası Usta unvanını kazanan, bugüne kadar ulusal ve uluslararası turnuvalarda birçok kupa kazanan milli sporcu Cem Kaan Gökerkan, bir yıl önce de internette düzenlenen bir turnuvada dünya şampiyonu Magnus Carlsen ile karşılaşıp onu mağlup etmeyi başarmıştı. “İnternette de olsa bir turnuvada satrançta dünya efsanesi haline gelmiş bir ismi yenmek tarif edilemez bir duyguydu” diyen Gökerkan, örnek aldığı sporcunun ise Barcelonalı futbolcu Lionel Messi olduğunu dile getirdi. Cem Kaan Gökerkan, “Belki garip gelecek ama sanılanın aksine, örnek aldığım ve en beğendiğim sporcu bir satranç oyuncusu değil, bir futbolcu. Lionel Messi'nin yaşamını, yeteneği ile çalışmasını birleştirip kazandığı başarılarını ve tarzını kendime örnek alıyorum. Kısa süredeki hedefim, Büyük Usta unvanına ulaşmak. Asıl hedefim ise milli takımla başarılara imza atmak ve Türkiye'den 2 bin 700 ELO puanına ulaşan ilk isim olarak dünyadaki ilk 50 sporcu arasına girmek” diyerek gelecek hedeflerini anlattı.