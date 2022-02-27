Savaşın turizme etkisi mercek altında

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın turizme etkisini değerlendiren ÇEŞTOB Başkanı Demir, "Rusya ve Ukrayna'dan önemli oranda turist alıyoruz. 2019 yılına bakarsak Rusya'dan 6 milyon, Ukrayna'dan da 1,5 milyon civarında turist almışız. Pandemi dönemine bile baktığımızda yine Rusya'dan 3 milyonun üstünde, Ukrayna'dan da 2 milyona yakın turist Türkiye'ye gelmiş" diye belirtti. Savaşın ne kadar devam edeceğinin, ne zaman biteceğinin çok kestirilemediğini söyleyen Demir, "Tahminlerimiz şunu gösteriyor; savaşın çok sürmeyeceği, birkaç gün içinde masaya oturulacağı ve masada devam edeceği. Dolayısıyla özellikle Rusya'dan Türkiye'ye yapılmış veya yapılacak rezervasyonlarda herhangi bir eksiklik olmayacağı ve yine 6 milyona yakın turistin geleceği yönünde tahminlerimiz var. Ukrayna'dan kaçan zenginlerin İstanbul'daki otellere rezervasyon yaptırdığı ve İstanbul'daki otellerde yer kalmadığı yönünde bir takım duyumlar alıyoruz" diye konuştu.

ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, açıklamalarını şöyle tamamladı:

"Umarım, en kısa sürede bu savaş son bulur ve Ukrayna da Rusya da barışarak o güzel günlere tekrar dönülür. Turizme ve diğer sektörlerimize zarar vermeden, önümüzdeki günlerde savaşın sonlanmasını bekliyoruz."