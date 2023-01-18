Savunma sanayisi teknolojileri İzmir'de sergileniyor

Açılışta konuşma yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Alsancak Lmanı'nın arkasındaki bölgeye bir teknoloji serbest bölgesi kurulmasıyla ilgili fizibilite çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Merkezi İzmir'de bulunan Teknoparklar, üniversiteler ve organize sanayi bölgelerinde yer alan firmaların geçtiğimiz yıllarda, ürettikleri, üretimini planladıkları, prototipini geliştirip patentini aldıkları ve üretimine başlayacakları inovatif ürünlerin sergilendiği etkinlik İzmir Tepekule Kongre Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilirken açılış programına Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Serdar Demirel, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Ege Savunma Sanayi Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Başkanı Kadir Uçar katıldı.

"İzmir de teknolojik başkent olsun"

Fuarın açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'i teknoloji başkenti yapmak istediklerini söyledi. Vali Köşger, "İzmir teknoloji, yazılım, inovasyon, bilişim alanında diğer illere göre daha hızlı büyüyor. "Ankara siyasi başkent, İstanbul ekonomik başkent, İzmir de teknolojik başkent olsun" dedi. Vali Köşger konuşmasında, bu coğrafyada barış ve devletin idamesi için çağın teknolojisiyle kuşanmış bir savunma sanayisine ihtiyaç olduğunun altını çizerek, Türkiye'nin bu alanda son dönemde yaptıklarıyla değerli bir noktaya geldiğine vurgu yaptı.

Alsancak Limanı'nın arkasındaki bölgeye, teknoloji serbest bölgesi

Vali Köşger, yaptığı konuşmada Alsancak Lmanı'nın arkasındaki bölgeye bir teknoloji serbest bölgesi kurulmasıyla ilgili sözlere de yer verdi. Köşger, "Alsancak Limanı'nın arkasındaki bölgede bir teknoloji serbest bölgesi kurulmasıyla ilgili fizibilite tamamlandı. Ticaret Bakanlığımız çok heyecanlı bir şekilde konuyu üstlendi, benimsedi. Teknoparklarda yetişen, serpilen firmaları oradan buraya taşıyıp ihracatçı yapmak ve tüm dünyadan yazılım, inovasyon, teknoloji alanında ihracatçıları çekebilecek bir kapasiteyi oluşturmak istiyoruz" sözlerine yer verdi.

Çandarlı'ya kurulacak özel endüstri bölgesinin fizibilitesi tamamlandı

Çandarlı Limanı'nın arkasındaki bölgeyi özel endüstri bölgesi yapmayla ilgili fizibiliteyi tamamladıklarını da konuşmasında aktaran Vali Köşger, "Bunu da Sanayi Bakanımız Mustafa Varank çok önemsedi, benimsedi. Orada temiz enerjiyle ilgili bir kümelenme var. Denizel alanlarda rüzgar enerjisi inşa faaliyetleri başlayacak bundan sonra. Denizel alandaki rüzgar türbini Eyfel Kulesi büyüklüğünde, çok cesaretli şeyler. Çandarlı Limanı'nın arkasında böyle bir kümelenmenin olması hem limana işlev kazandıracak hem de isabetli bir tercihle bu yenilenebilir enerjiyi İzmir'de ivmelendirecek bir faaliyeti yürütüyoruz" açıklamasında bulundu.

"Savunma sanayinde İzmir önemli bir yere sahip"

Fuarın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Serdar Demirel ise savunma sanayinde İzmir'in önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Demirel, "Savunma sanayisi, sanayicilerin bir araya gelerek hem birbirine destek verdiği hem de beraber geliştikleri bir ortam. Bu alanda markaları besleyen üretimler büyük önem taşıyor. İzmir'de sektöre ilgili genç nüfus, kuvvetli sanayici ve liman bulunuyor. Öte yandan savunma sanayisi alanında kendine alt yüklenici bulmayı amaçlayan firmaların da bulunması bu etkinlikle bu sinerjiyi oluşturmada fayda sağlıyor" sözlerine yer verdi.

İş görüşmeleri, sektör özel toplantıları, paneller ve sunumlar gerçekleştirileceği fuarlar, 3 gün boyunca ziyarete açık olacak.