Savunma ve havacılık sektöründen yerli ve milli sanayiciler buluştu

İzmir'de konuşan Savunma Sanayi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Serdar Demirel, dün başlayan Barış Pınarı Harekatı üzerine, “Kendi silahımızı kendimiz yapıyor olmamızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha fark ettik” derken, savunma ve havacılıkta ihracatın yüzde 60 arttığını belirterek, “2023 hedefimiz 10 milyar dolar. İhracatta dünyadaki ilk 15 ülke arasındayız. Bu 15 ülkede ligler var. Amatör kümeden kurtulduk ama daha 3. ligdeyiz” ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı himayelerinde Ege Serbest Bölgesi ESBAŞ Teknoloji Merkezi Konferans Salonu'nda savunma ve havacılık sektöründeki milli ve yerli sanayiciler bir araya geldi.

“Dün akşam gurur duyduk”

Toplantıda konuşan Savunma Sanayi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Serdar Demirel dün başlayan Barış Pınarı Harekatı üzerine, “Kimseye muhtaç olmamak istemiyorsak savunma sanayimizi zinde ve ayakta tutmak gerekiyor. Dün akşam gurur duyduk. Yabancı TV'lerde Türkiye'nin savunma sanayisinin olmasının rolünden bahsettiler. Kendi silahımızı kendimiz yapıyor olmamızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha fark ettik” diye konuştu.

“Savunma ve havacılık ihracatı yüzde 60 arttı”

Türkiye'nin savunma sanayinde geçen sene 2 milyar dolarlık ihracat yaptığını, bunun 900 milyon dolarının havacılık sektöründe olduğunu kaydeden Demirel, şu bilgileri verdi:

“Yani yüzde 45'i havacılık sektöründe. Bu sene çok daha iyiyiz. İlk 9 ayda 2 milyar dolara yaklaştık. Bu şekilde devam ederse yüzde 38 artışla 2,5 milyar dolar ihracat yapmış olacağız. Genel olarak ihracata baktığımızda son 6 yılda Türkiye ihracatı yüzde 10 arttı. Ama savunma ve havacılıkta ihracatımız yüzde 60 artmışız. Bu gerçekten güzel ve etkileyici bir tablo ama daha yapacak çok yolumuz var. 11. Kalkına Planımızda 2023 savunma ve havacılık ihracatı hedefimiz 10 milyar dolar. Bunu 4 kat artırmamız lazım. Daha inovatif düşüp bir araya gelerek kafa yormamız gerekiyor. Evet bu hedefin 10 milyar dolar olması gerek. İhracatta dünyadaki ilk 15 ülke arasındayız. Bu 15 ülkede ligler var. Amatör kümeden kurtulduk ama daha 3. ligdeyiz. Lider ABD. Bizim ihracatımız onun 10'da 1'i. ABD, Çin, Rusya çok farklı ülkeler. Biz kendimizi Avrupa ülkelerine örnek alabiliriz. Avrupa ülkelerinin 4'e 1 oranında ihracatımız var. Bizim ihracatımızın 4 kat daha artırma imkanımız olmalı.”

“Her şeyi ya üretiyoruz ya da üretmek üzereyiz”

Demirel, küresel ölçekte savunma ve sivil havacılık sektörünün yıllık ticaret hacminin 200 milyar dolar olduğunu, tüm dünyada ticaret hacminin 19,5 milyar dolar olduğunu belirterek, "Dünya ticaret hacminin yüzde 2,5'unu savunma oluşturuyor. Trendler bu oranın artacağını gösteriyor. Tüm ülkelerde ciddi savunma harcamaları var” ifadelerine yer verdi. “Türkiye'de 30 sene önce hiçbir şeyimiz yoktu” diyen Demirel, Türkiye'nin artık kendi tankını, eğitim uçaklarını, silahlı insansız araçlarını ve kameralarını ürettiğini söyledi. Demirel, şöyle devam etti: “Belki gelecekte kendi gemimizi ve denizaltımızı üreteceğiz. Her şeyi ya üretiyoruz ya da üretmek üzereyiz. Bu kolay olmadı. Ciddi bir emekle oldu. Esas bundan sonra başlıyor. Başlamak bir şey, devam ettirmek en az beş şey.”

“Eğitime önem vermemiz gerekiyor”

Savunma sanayinde sürdürebilirliğin önemine vurgu yapan Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunu sağlamanın bir yolu insan kaynağı. Gelişmiş teknolojiler önce savunma sanayinde çıkıyor. Savunma sanayinde çıkan birçok teknoloji zamanla sivil sektöre de geçiyor. Bizim eğitime önem vermemiz gerekiyor. Aynı zamanda cezbetmemiz gerekiyor. En kaliteli insanları almak istiyoruz ve onları cezbetmemiz gerekiyor. Beyin göçünü önlememiz lazım. Tersine beyin göçü başladı ama bunu devam ettirmeli.”

"Önemli olan fark oluşturmak"

Demirel, savunma sanayinde fark oluşturmanın önemli olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“Savaş meydanında herkesin sahip olduğu silahtan sizde de varsa bu çok önemli değil. Önemli olan farklı şeyler sağlamak. Türk savunma sanayi son zamanlar ciddi aşama kaydetti. Son derece inovatif ürünler şaşkınlık içerisinde bırakıyor. Bizim sürdürülebilir olmamız için ciro yapmamız, satış yapmamız, kar etmemiz gerekiyor. Türk savunma sanayi, belli noktaya Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaçları ile geldi. 30 sene önceyle kıyasladığımızda ihtiyaçlar gitgide azalıyor. Eksiklikler olsa da Silahlı Kuvvetler neredeyse her şeye sahip.”

“Şimdi onlar bize yalvarıyorlar”

Türkiye'nin uluslararası tedarik zincirlerinde yer alması gerektiğini, özgün ürünlerle çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Demirel, “Artık müttefiklerin bize vermeyi reddettiği silahların daha iyisi yapıldı. Eskiden yurt dışına gidip yalvarırdık şimdi onlar bize yalvarıyorlar. Agresif pazarlama yapmamız lazım. Daha fazla bütçe ayıracağız, pazarlama faaliyetleri yapacağız. Bunun olmazsa olmazı devlet desteği. Savunma sanayinin müşterisi devlet başkanları düzeyindedir. Devletin rol alması ve desteklemesi gerekiyor. Devlet olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. 130 ülkeyi takip ediyoruz. Gelişmeleri takip ediyor ve 70 ülke ile aktif işbirliği yapıyoruz” dedi.

“Güç birliği yapmamız şart”

Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Başkanı Osman Okyay ise “Bugün geldiğimiz nokta teknolojinin etkisiyle, dünyanın savunma ve havacılık sanayi dönüşümün eşiğinde olduğunu, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin bu sektöre dahil olduğunu görüyoruz. Şirketler olarak amatörler liginde değil şampiyonlar liginde mücadele ediyoruz. Bu nedenle sektörde yer alan aktörler olarak güç birliği yapmamız şart. Hiçbir potansiyeli atıl bırakmamız mümkün değil. Hiç şüphesiz Türkiye savunma ve havacılık sanayinde hem ihracatçı hem de ithalatçı durumdadır. Bu potansiyeli harekete geçirmek için elimizde büyük bir fırsat var” diye konuştu.

“Son model cihazları vermek zorundayız”

ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, yapılan toplantıların çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Bugün her zamankinden daha heyecanlıyım çünkü konumuz savunma ve havacılık sanayiinde birbirimizle etkileşip daha iyiyi bulmak ve şirketlerimizin gelişmesini sağlamak. Bugün savunma sanayinin ne kadar önemli olduğunu, havacılık sektörünün ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi anlıyoruz. Askerimize güveniyoruz, Mehmetçik'imiz her şeyi yapar ama onların yerli ve milli sanayimizi geliştirip ellerine son model cihazları vermek zorundayız. Yerli ve milli sanayimizi geliştirmek için her şeyi yapmalıyız. Bugün ve yarın yabancı şirketlerle beraber bir araya gelecek yerli şirket temsilcilerimiz var. Bu bilgiler umuyoruz savunma sanayinde, havacılık sanayiinde şirketlerin gelişmesine ve yeni ürünlerin çıkmasına faydalı. Bu toplantıların faydalarına gerçekten inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Toplantıya; İzmir Vali Yardımcısı Barış Demirtaş, Savunma Sanayi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Serdar Demirel, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Başkanı Osman Okyay ve ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler de katılım gösterdi.