Saygılı ailesinin mutlu günü

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı'nın oğlu Ubeyde Saygılı, Dilruba Perk ile dünya evine girdi. Davetlileri kapıda karşılayan Saygılı ailesi ile Perk Ailesi tüm misafirler ile yakından ilgilendi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı ve Saygılı Rulman San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Saygılı'nın oğlu Ubeyde Saygılı, Dilruba Perk ile evlendi. Bir otelde düzenlenen düğün töreninde Saygılı ailesi ile Perk ailesi, tüm misafirler ile yakından ilgilendi. 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, evlilik cüzdanını gelin Dilruba Saygılı'ya teslim ederken, tüm şahitler de çifte mutluluklar diledi.

Tasavvuf müziği sanatçısı Fatih Koca'nın sahne alarak birçok eseri seslendirdiği geceye bine yakın davetli katılarak çiftin mutluluğuna ortak oldu. Japonya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere, Azerbaycan, Hindistan ve Irak'tan da davetlilerin katıldığı gecede, İngilizce ve Japonca da konuşma yapan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, bu mutlu günlerine ortak olarak yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür etti.

Düğün törenine ayrıca; İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekilleri; Necip Nasır, Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Alpay Özalan, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan da katıldı.