Saygılı: 'Gazeteciler, istiklal ve istikbalimiz için büyük sorumluluk taşımaktadır'

MÜSİAD İzmir Başkanı Saygılı, “Milletimizin doğru ve güvenilir haber alma hakkının karşılanması noktasında, yalan ve dezenformasyona karşı hak ve hakikat mücadelesinde ön saflarda bulunan gazeteciler, istiklal ve istikbalimiz için her zaman büyük sorumluluk taşımaktadırlar. Haber toplayan, yazı yazan, bu alanda hizmet eden gazetecilerin kamuoyunun bilgilenme yükümlülüklerini en iyi biçimde yerine getirmek için gece gündüz, sıcak soğuk demeden var güçleriyle çalışmaları takdire şayandır." dedi.

Gazetecilerin kamu vicdanının sesi olduğunu hatırlatan Saygılı, şöyle devam etti: "Medya çalışanlarımızın ürettikleri bilgi ve içeriklerde; toplumumuzun değerlerini göz önünde bulundurarak özellikle birlik ve beraberliğimizi güçlendiren; demokrasi, barış, huzur ve güven ortamının gelişmesine vesile olacak çalışmaları daha da önem kazanmaktadır. Bu sorumluluk bilinci ve özveriyle halkın tarafsız ve doğru biçimde haber alabilmesi medyanın ve gazetecilerin basın ahlak ilkeleri doğrultusunda bir duruş ortaya koymasıyla mümkündür. Hepimiz biliyoruz ki dijitalleşme ile hız kazanan dünyada artık algılar gerçeklerin önüne geçmekte ve yalanlar hakikatin önünü tıkamaktadır. Kamu vicdanının sesi olan gazeteciler; araştırarak, teyit ederek, güvenilir ‘el-emin' kaynak olarak bir duruş sergilemektedir. Dürüst, ahlaklı, doğru, vatansever, dinî ve örf-adet geleneklerine saygılı, onurlu ve güvenilir haberci olmak gazeteciliğin şanındandır diye düşünüyorum. Bu vesile ile değerli basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, tüm basın çalışanlarına başarılar diliyorum”