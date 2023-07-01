Saygılı, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı

Kurban Bayramı'nda il başkanlığında partililerle bayramlaşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle de bir araya geldi. Başkan Saygılı, en anlamlı bayram buluşmalarının çocuklar ve yaşlılarla olduğunu vurguladı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, bayramı yoğun programla geçirdi. Huzurevi ziyaretleri yaparak yaşlılarla da bir araya gelen Başkan Saygılı, bayram boyunca il başkanlığında yönetimle birlikte kabullerini sürdürdü. Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle bir araya gelen Saygılı, en anlamlı bayram buluşmalarının çocuklar ve yaşlılarla olduğunu söyledi. Büyüklere saygının sadece bayramların değil, hayatın gereği olduğunu belirten Başkan Saygılı, “Geçmiş ve geleceğin iki kuşağı arasında kurulacak köprü, her zaman güç demektir. Bayramlar bunun en özel vesile günleridir. Yaşlılarımızı ziyaret ederek dertlerini, hatıralarını dinledim. Geleceği, onların öğretileri ve çocuklarımızın enerjileri ile inşa edeceğiz. Ancak, köklerimizin üstünde yükselebiliriz” diye konuştu.

"Nesilden nesile en güçlü köprü"

“Kökünü beğenmeyen dal ve dalını beğenmeyen meyve olgunlaşmadan çürür” sözünü hatırlatan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, uzun uzun sohbet ettiği yaşlılarla bayramlaşmasını ve hissettiklerini şu ifadelerle anlattı: “İnançlarımızın, kültür ve geleneklerimizin nesilden nesile aktarılmasında en güçlü köprülerimiz büyüklerimiz. Hz. Adem'den bu yana hayatın kaçınılmaz sonudur yaşlılık. Hepimiz bir gün yaşlanacağız. Önemli olan, o vakte kadar iyi ve güzeli biriktirmek. Bugün yaşlılarımıza desteğimizi sadece maddi imkanlarla sınırlı görmek doğru değildir. Onların refah düzeyini arttırırken, hayatın içinde ve ülkelerin geleceğinde ne denli önemli kaynaklar olduklarını saygıyla göstermek gerekmektedir. Bir bayram gününde daha, yalnız ve yaşlı vatandaşlarımızla bir ara gelmiş olmanın huzuru tarifsiz. Bilgeliklerinden, tecrübelerinden her zaman feyiz almamız lazım. Bizlere düşen de onlardan öğrendiklerimizi kendi evlatlarımıza aktarmak.”

Gençlerle bir araya geldi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) bayramlaşma programına da katıldı. İzmir Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği yöneticileri ve Endonezya, Nijerya, Filipinler gibi ülkelerden gelen gençlerle bir araya gelen Başkan Saygılı, şöyle konuştu: “Bayramı, iş dünyası temsilcilerimizden sivil toplum kuruluşu üyelerimize ve gençlerimize kadar geniş bir yelpazede paylaşarak dayanışma içinde geçirdik. Rab'bimden dilerim ki hep birlikte nice bayramlara erişiriz. Dilerim ki ülke ve millet olarak nice bayramları birlik ve beraberlik içinde yaşarız. Bayramın coşku ve heyecanını, birlik ve beraberlik ruhunu kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz.”