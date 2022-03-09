Saygılı: "İzmir'i birlikte büyüteceğiz"

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı ve beraberindeki heyet, İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürü Yavuz Kurt'u ziyaret etti. Başkan Saygılı ziyarette, "İzmir'de özellikle istihdamın gelişmesi için var olan teşvik iklimini kamu kurum ve kuruluşlarımızla en üst seviyeye taşıyacağımıza, şehrimizi birlikte büyüteceğimize inancım tamdır" dedi.

İzmir'de yeni atanan Sosyal Güvenlik İl Müdürü Yavuz Kurt, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı ve beraberindeki heyeti ağırladı. Başkan Saygılı, Yavuz Kurt'a görevinde başarı diledi.

Ziyarette MÜSİAD'ın çalışmalarına yönelik bilgi paylaşımında bulunan Saygılı, “Şehrimizin ve ülkemizin yatırım, üretim, ihracat ve istihdam temelli büyümesine katkıda bulunan projelere destek vermeye devam ediyoruz. Bu anlamda kurumsal iş birliği alanlarının geliştirilmesine önem veriyoruz. İzmir'de özellikle istihdamın gelişmesi için var olan teşvik iklimini kamu kurum ve kuruluşlarımızla en üst seviyeye taşıyacağımıza, şehrimizi birlikte büyüteceğimize inancım tamdır. SGK İl Müdürümüz Yavuz Kurt'a yeni görevinin hayırlı olmasını diliyor, görevinde başarılar temenni ediyorum" dedi.

MÜSİAD heyetinin yapmış olduğu ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden SGK İl Müdürü Yavuz Kurt ise “İzmir'de yatırım ve istihdam alanlarında atılabilecek adımları iş dünyamızla birlikte mücadelesini sürdüreceğiz. MÜSİAD, ülkemize ve şehrimize ortaya koyduğu çalışmalar üzerine bilgi alışverişinde bulunduk" diye konuştu.

Görüşmenin ardından Bilal Saygılı, Yavuz Kurt'a çiçek takdim etti ve MÜSİAD heyetiyle birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.