Saygılı ve Sürekli'den birlik ve beraberlik mesajı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı ve yönetim kurulu üyeleri, Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Ertuğrul Gazi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen hasbihal toplantısında, AK Parti İzmir İl Başkanı Av. Kerem Ali Sürekli ve il yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, ziyarette yaptığı konuşmada, "MÜSİAD ailesi olarak Büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğimize canı gönülden inanıyoruz" dedi.

Saygılı, "Türkiye'nin gidişatına olumlu katkıda bulunarak ülkemizin geleceğini taçlandırma noktasında birlik ve beraberlik ruhu içerisinde Av. Kerem Ali Sürekli başkanımızın da gayretleri ile bu hukukun yaşatılması bizler için ayrı bir anlam ifade etmektedir. Bizler özü samimiyet, kardeşlik, dayanışma olan bir medeniyetin evlatlarıyız. Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Birlikte kurduğumuz ülkemizi inşallah hep birlikte güzel yarınlara taşıyacağız. Bugün Türkiye, dünya ihracatından aldığı payla Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıkmayı başarmıştır. Bu durum, geldiğimiz noktayı göstermesi açısından önemli bir ivmedir. Bu yolda, bu davada Türkiye'nin ve İzmir'in daha iyi bir konuma gelebilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise konuşmasında, MÜSİAD ile AK Parti'nin birbirini tamamlayan teşekküller olduğunu belirtti.

Sürekli, “AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı ve yönetimiyle bir araya gelmekten çok mutlu olduk. Bu güzel mekânda tertip ettiğiniz toplantıya ev sahipliğiniz için çok teşekkür ederim. MÜSİAD bugün, Cumhurbaşkanımızın en çok değer verdiği ve ülkemize büyük katkıları olan dev bir STK haline geldi. Gerek il gerekse de ilçe yönetimlerimizde birçok MÜSİAD üyesi arkadaşımızla çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bize bir kez daha, büyükelçiler olayındaki duruşuyla diklenmeden dik durmayı öğretmiştir. Türkiye ekonomisinin önündeki sıkıntıların aşılması için, üretimin artması için, faizlerin düşmesi gerekiyordu. Tabii bunun ekonomiye etkileri olacak ancak 2022'nin çok daha olumlu geçeceğini düşünüyorum. Bizim sevdamız Türkiye'dir. Bizi biz yapan değerlerdir, davamız gücümüzdür. Geleceğin inşallah Türkiye'nin olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Toplantının sonunda MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'ye günün anısına plaket takdim ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti.