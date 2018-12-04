Sayıştaş Başkanı, Ege Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen "Muhasebe-Denetim Mesleği Geçmişi, Bugünü, Geleceği ve Kariyer Planlaması" konferansında katılarak Ege Üniversitesi öğrencilerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Ege Üniversitesi'nde Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı makamında ziyaret etti. Baş, daha sonrada üniversite senato üyeleriyle bir araya geldi. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ı Ege Üniversitesi'nde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Sayıştay Başkanı Baş, bir müddet sonrada İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde "Muhasebe-Denetim Mesleği Geçmişi, Bugünü, Geleceği ve Kariyer Planlaması" konferansına katıldı. Baş, konferansta, Sayıştay'ın tarihinden bahsederek; gelişim sürecini, görevlerini ve gelecek ile ilgili düşüncelerini katılımcılara aktardı. Seyit Ahmet Baş, Egeli gençlere Sayıştay'da kariyer fırsatları ile ilgili detaylı bilgi verdi.

Konferansta ayrıca Sayıştay Başkanı Baş, Rektör Prof. Dr. Budak'a Sayıştay'ın tarihinin anlatıldığı kitapları verdi. Rektör Budak ise Ege Üniversitesi'nin tarihini anlatan eseri Baş'a takdim etti.