Sayıştay Başkanı Baş'tan personel alımlarına ilişkin açıklama

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, personel alımlarıyla ilgili İzmir'de yaptığı açıklamada, "Yürüyen bir sınav sistemimiz var. Önümüzdeki sınav tarihi 23 Şubat 2019 olarak belirlendi. Bu tarihte sınavımızı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Biz eğitimleri düzenli yapabilmek için her yıl 45 kişilik sınav açıyoruz" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğünün düzenlediği, "Muhasebe-Denetim Mesleğinin Geçmişi, Bugünü, Geleceği Kariyer Planlaması" başlıklı konferansına katılan Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, öğrencilere kariyer planlaması konusunda tavsiyelerde bulundu. Baş, öğrencilere meslek seçerken dikkatli olunması gerektiğini ve mutlaka yaptıkları işten keyif almaları gerektiğini söyledi. Baş, Sayıştay Başkanlığının açacağı sınavları kanunen ÖSYM'nin gerçekleştirdiğini hatırlatarak, yeni sınav tarihini de açıkladı. Yakın zamanda yapılan sınav ile ilgili itiraz nedeniyle adli sürecin işletildiğini söyleyen Baş, şöyle konuştu:

"Yürüyen bir sınav sistemimiz var. Önümüzdeki sınav tarihi 23 Şubat 2019 olarak belirlendi. Bu tarihte sınavımızı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Biz eğitimleri düzenli yapabilmek için her yıl 45 kişilik sınav açıyoruz" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve çok sayıda akademisyenin buluştuğu söyleşide konuşan Baş, öğrencilere tavsiyelerine şöyle devam etti:

"İşinizi sevmiyorsanız hayat boyu sırtınıza yük olur, hayat size çekilmez olur. 'Başkasının emri altında çalışmam' diyorsanız, girişimci kişiliğiniz varsa kendi işinizi kurabilirsiniz. Ben ticaret yapacağım, imalat yapacağım, üretip satacağım diyebilirsiniz. Ben öyle bir düşünce içinde değildim devlet memuru oldum. Diğer seçenek de kamuda mı özel sektörde mi çalışacağız. Kamuya girmek zordur, özel sektörde kolaydır; ancak kamuda ilerlemek kolaydır, özel sektörde daha zordur. Bu noktada en büyük torpil sizsiniz. Dolayısıyla bütün bunları göze alarak bir karar vermelisiniz."