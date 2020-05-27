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Seccadeler Menderes Belediyesinden

Menderes Belediyesi tarafından, ilçede ibadete açılacak camilerde vatandaşlara ücretsiz 20 bin adet seccade dağıtılacak.


Açıklanan genelgeye göre 29 Mayıs tarihinden itibaren ilk olarak cami avlularında gerçekleştirilecek ibadetlerde vatandaşların sorun yaşamaması için Menderes Belediyesi tarafından hazırlıklar gerçekleştirildi. Dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarının yapıldığı camilerde Menderes Belediyesi tarafından vatandaşlara ücretsiz 20 bin seccade de dağıtılacak.



"Vatandaşımızın yanındayız"


Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Korona virüs tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan ve 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla yeniden cemaate kavuşacak camilerimizde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarımızı tamamladık. Genelge gereği ilk etapta namazlar cami avlularında kılınacak. Bu kapsamda Menderes Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanındayız. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla ibadetlerini yerine getirmeleri için tüm hazırlıklarımızı yaptık. İlçemizde 46 cami ibadete açık olacak. İbadete gelecek vatandaşlarımız için el dezenfektanlarımız cami girişlerinde hazır. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için 20 bin seccade hazırlattık. Camiye gelen ve seccadesi bulunmayan vatandaşlarımıza bu seccadelerimizi ücretsiz olarak vereceğiz” dedi.

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