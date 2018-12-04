"Seçilmiş Kadınlar" panelinde Başkan Uyar ve Pekdaş ağırlandı

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında düzenlenen, "Seçilmiş Kadınlar" panelinde konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, siyasetteki erkek egemen anlayışın artık değişmesi gerektiğini belirterek, "Kadınlar siyaset sahnesinde daha çok yer almalı" dedi.

İzmir Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği üyeleri, 5 Aralık Türk kadınının seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 84. yıl dönümünde anlamlı bir etkinliğe imza attı. İzmir'in seçilmiş iki kadın belediye başkanı Balçova Termal Otel'de gerçekleştirilen ‘Seçilmiş Kadınlar' başlıklı panelde ağırlandı. Eski İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları'nın yönettiği etkinlikte Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar konuşmacı olarak yer aldı. İzmir'deki kadın derneklerinin başkan ve yöneticilerinin katılımcı olarak yer aldığı etkinlikte ilk sözü Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar aldı. Uyar, kadınların hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de örgütlenmesi gerektiğini belirterek, "Bu bir takım oyunudur, bunu unutmamamız lazım. ‘Kadın kadının kurdudur' lafını değil, ‘Kadın kadının dostudur' sözünü demek gerekiyor” dedi. Uyar, konuşmasını Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesini sağlayan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ederek noktaladı.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ise cumhuriyetin ilanından bugüne kadar seçilerek göreve gelmiş yaklaşık 31 bin erkek belediye başkanı olmasına karşılık sadece 119 kadın belediye başkanı olduğuna dikkat çekerek, "Bugün kadınları yok saymak, ev içinde tanımlamak için laik, bilimsel eğitimi çökerterek cumhuriyetle hesaplaşmak istiyorlar. Buna karşılık biz kadınlar hayatın her alanında var olduğumuzu göstermek, daha çok görünür olmak zorundayız. Eğer kadınlar daha az görünür olursa kadına şiddet uygulamak çok daha kolay olur; çünkü kadınların gücünden korkuyorlar. Kadın ve erkek birbirinden çok farklıdır. Ama doğada nasıl bir birimizi tamamlıyorsak, sosyal hayatta da bir birimizi tamamlamak zorundayız. İki beyin bir arada olmadığı sürece eksik oluyor. Sadece rol model olarak kalmamalıyız; çünkü rol modeller hemen yok edilir. Bizim çoğalmaya ihtiyacımız var. Bizler vitrin malzemesi değiliz. Biz çalışıyor ve iş üretiyoruz. İş ürettiğimiz gibi hayatı da yönetebiliriz” dedi.

Konuşmaların sonunda İzmir Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Dönem Başkanı Fatoş Dayıoğlu, konuşmacılara ve paneli yöneten Miçooğulları'na teşekkür belgesi verdi.