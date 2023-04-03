Seçim güvenliği için gençler sahada

Bayraklılı gençler, genel seçim öncesinde çalışmalarını hızlandırarak yerelde yapılması gerekenlerle ilgili sahada birlikte çalışma kararı aldı.

Bayraklı Belediyesi Gençlik Meclisi üyesi gençler, belediye binasında toplandı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Gençlik Meclisi ile yerel yönetimlerde karar alma süreçlerine dahil olan gençler, genel seçimlerde de oy sandıklarının güvenliği ile ilgili sahada çalışma kararı aldı. Buna göre, ilçedeki eksiklikler ve yapılması gerekenlerle ilgili fikir alışverişinde bulunan gençler, yerel yönetimler ile iletişim halinde daha aktif rol alacaklarını ve projeleriyle ilçenin gelişimine katkı sağlayacaklarını belirtti.

"Gençlerimizle güçlüyüz"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı, çocuklarıyla ve gençleriyle güçlü bir kent. Onların fikirleri ve önerileri bizim için çok önemli. Söz, yetki ve kararı Bayraklı'da gençlerimize verdik. Hayal ettikleri Bayraklı'yı birlikte oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.