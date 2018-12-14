Seferihisar Belediyesi çalışanları da minik Öykü için kan verdi

İzmir'de Seferihisar Belediyesi'nin çalışanları, ilik nakli olmayı bekleyen 3.5 yaşındaki minik Öykü Arin donör olabilmek için kan verdi. Kan bağışına, CHP İlçe Yönetimi ve vatandaşlarda katıldı.

İzmir'de yaşayan Çağdaş ve Eylem Şen Yazıcı çiftinin, ilik nakli olmayı bekleyen kızları Öykü Arin için başlatılan kök hücre kampanyaları sürüyor. Öykü Arin de nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konulmasının ve ilik nakli olmasını gerektiğinin belirtilmesinin ardından başlatılan kampanyaya ülkenin dört bir yanından destek gelmeye devam ediyor.

Kızılay'ın kan bağışı aracının Seferihisar'a geldiği gün ise Seferihisar Belediyesi çalışanları kampanyaya katıldı. Yüzün üzerinde belediye çalışanı, minik Öykü için kan bağışladı. Kampanyaya, CHP Seferihisar İlçe Örgütü ve ilçede yaşayan vatandaşlar da destek verdi.

Başkan Soyer: "Lütfen herkes destek versin"

Geçtiğimiz haftalarda Kızılay Merkezi'ne giderek donör olabilmek için kan bağışında bulunan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer de, Seferihisar'daki kampanyayı yerinde takip etti. Kan bağışında bulunan belediye çalışanları ve vatandaşlara teşekkür eden Başkan Soyer, "Minik kardeşimizi 'kurtaralım' diyerek seferber olduk. Umuyorum ki aranan donör bulunur ve Öykü sağlığına kavuşur. Aranan donerin bulunması biraz zor gözükse de imkansız diye bir şey yok. Hiç beklenmedik bir kişinin değerleri uyumlu çıkabilir. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum. Ne kadar çok vatandaşımız katılır, kan bağışı yaparsa; aradığımız donörü o kadar çabuk bulur ve Öykümüzü sağlığına kavuştururuz" dedi.